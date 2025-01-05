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Наука и Хайтек

Исследователи обнаружили класс противомалярийных антител

Исследования
Вакцины
Инфекции
время публикации: 05 января 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 12:38
Исследователи обнаружили класс противомалярийных антител
James Gathany/CDC via AP

Ученые обнаружили новый класс антител, который взаимодействует с ранее неизученной областью малярийного паразита, что открывает перспективы для разработки новых методов профилактики.

В исследовании Национального института здравоохранения (США) были обнаружены новые противомалярийные моноклональные антитела (mAbs), которые обеспечивают защиту от малярийных паразитов в экспериментальной модели на животных. Ученые отмечают, что антитела этого класса представляют собой особенно перспективное направление, так как они взаимодействуют с частями малярийного паразита, которые не охвачены существующими вакцинами, открывая возможность для создания нового подхода в борьбе с заболеванием.

Команда исследователей использовала новый метод для выявления ранее неизвестных участков, где могут связываться антитела. Ученые выделили человеческие моноклональные антитела, вырабатывающиеся в ответ на целые спорозоиты – стадию жизни паразита, которая передается от комаров людям, а не на их отдельные части, и затем проверили, могут ли эти антитела нейтрализовать болезнь у мышей. Одно из антител, MAD21-101, показало наибольшую эффективность, обеспечив защиту от заражения P. falciparum у животных.

Ученые говорят, что продолжат исследования новых антител и что результаты работы помогут в разработке будущих стратегий профилактики малярии, а также могут способствовать созданию новых вакцин против этого серьезного заболевания.

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