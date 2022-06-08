Исследование "Шибы" и минздрава показало низкую эффективность вакцины против новых штаммов COVID-19
В среду, 8 июня, телеканал "Кан-11" опубликовал результаты исследования эффективности вакцины против новых штаммов коронавируса. Исследование проводилось больницей "Шиба" и центральной лабораторией министерства здравоохранения.
Профессор Гили Регев-Йохай, глава подразделения инфекционных заболеваний в "Шибе", и глава лаборатории Элла Мендельсон проверяли вакцину на новых подвидах омикрона – штаммах BA.4 и BA.5, и пришли к выводу, что количества вырабатываемых антител недостаточно, чтобы защитить от заражения, но достаточно, чтобы не допустить тяжелого протекания болезни, в том числе, после третьей или четвертой прививки.
Источник в министерстве здравоохранения, который цитировал телеканал, отметил, что результаты исследования говорят о том, что многие переболевшие омикроном, могут вновь заразиться новыми штаммами.
В среду, 8 июня, группа специалистов по борьбе с эпидемиями провела голосование по вопросу о дальнейшей вакцинации населения против коронавируса. Заседание состоялось в связи с ростом заболеваемости в стране.
Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.
Специалисты также рекомендуют усилить меры предосторожности в домах престарелых и хостелях и вернуть масочный режим в закрытых помещениях.
Все эти рекомендации еще должен утвердить генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш.
Накануне глава министерства здравоохранения Ницан Горовиц собрал специалистов минздрава на внеочередное совещание. По итогам совещания было решено возобновить ранее прекращенную разъяснительную кампанию по борьбе с распространением коронавируса и рекомендовать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями вновь носить маски в закрытых помещениях.
Если рост заболеваемости продолжится, с повестки дня также будет снят вопрос об отмене карантина для зараженных коронавирусом.
В среду, 8 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4161973 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведены 25349 тестов. В 20% случаев выявлялся коронавирус. Возможно, речь идет о новой, уже седьмой волне эпидемии коронавируса в Израиле. Хотя шестая волна не была такой явно выраженной, как пятая.
Эпидемия коронавируса в Израиле: специалисты рекомендуют возвращение к масочному режиму
Глава правительства проведет совещание со специалистами минздрава