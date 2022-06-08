Эпидемия коронавируса в Израиле: специалисты рекомендуют возвращение к масочному режиму

В среду, 8 июня, группа специалистов по борьбе с эпидемиями провела голосование по вопросу о дальнейшей вакцинации населения против коронавируса.

Заседание состоялось в связи с ростом заболеваемости в стране.

Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

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Специалисты также рекомендуют усилить меры предосторожности в домах престарелых и хостелях и вернуть масочный режим в закрытых помещениях.

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Все эти рекомендации еще должен утвердить генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш.

Накануне глава министерства здравоохранения Ницан Горовиц собрал специалистов минздрава на внеочередное совещание. По итогам совещания было решено возобновить ранее прекращенную разъяснительную кампанию по борьбе с распространением коронавируса и рекомендовать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями вновь носить маски в закрытых помещениях.

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Если рост заболеваемости продолжится, с повестки дня также будет снят вопрос об отмене карантина для зараженных коронавирусом.

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В среду, 8 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4161973 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведены 25349 тестов. В 20% случаев выявлялся коронавирус. Возможно, речь идет о новой, уже седьмой волне эпидемии коронавируса в Израиле. Хотя шестая волна не была такой явно выраженной, как пятая.