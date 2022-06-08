adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 28°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.338 ₪ 3.561 ₪
Иерусалим:
17 - 28°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Здоровье

    Эпидемия коронавируса в Израиле: специалисты рекомендуют возвращение к масочному режиму

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Специалисты проголосовали против пятой дозы вакцины от коронавируса, но за третью дозу для детей
    Olivier Fitoussi/Flash90

    В среду, 8 июня, группа специалистов по борьбе с эпидемиями провела голосование по вопросу о дальнейшей вакцинации населения против коронавируса.

    Заседание состоялось в связи с ростом заболеваемости в стране.

    Большинство специалистов высказалось против вакцинации населения пятой дозой вакцины, однако за рекомендацию вакцинировать детей от 5 до 11 лет третьей дозой.

    adv_11 m_ar_1

    Специалисты также рекомендуют усилить меры предосторожности в домах престарелых и хостелях и вернуть масочный режим в закрытых помещениях.

    adv_12 incontent_1

    Все эти рекомендации еще должен утвердить генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш.

    Накануне глава министерства здравоохранения Ницан Горовиц собрал специалистов минздрава на внеочередное совещание. По итогам совещания было решено возобновить ранее прекращенную разъяснительную кампанию по борьбе с распространением коронавируса и рекомендовать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями вновь носить маски в закрытых помещениях.

    adv_13 m_ar_2

    Если рост заболеваемости продолжится, с повестки дня также будет снят вопрос об отмене карантина для зараженных коронавирусом.

    adv_14 incontent_2

    В среду, 8 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4161973 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведены 25349 тестов. В 20% случаев выявлялся коронавирус. Возможно, речь идет о новой, уже седьмой волне эпидемии коронавируса в Израиле. Хотя шестая волна не была такой явно выраженной, как пятая.

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 8 Июня 2022
    Глава правительства проведет совещание со специалистами минздрава
    // https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 8 Июня 2022
    Новая волна эпидемии коронавируса в Израиле на фоне отмены карантинных мер: более 19 тыс. зараженных, индекс 1,2
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:45 Эпидемия коронавируса в Израиле: специалисты рекомендуют возвращение к масочному режиму
    12:26 Подозрение на теракт в Берлине, десятки пострадавших
    11:57 Профсоюз учителей парализует работу учебных заведений в некоторых городах центра страны. Список
    11:44 Глава правительства проведет совещание со специалистами минздрава
    11:31 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 105-й день войны
    10:13 Задержан житель Хеврона, отнявший оружие у полицейского
    10:11 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 105-й день войны
    09:42 БАГАЦ отклонил ходатайства семей убийц Вячеслава Голева, их дома будут разрушены
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5