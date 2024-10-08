Минздрав опубликовал данные о заболеваемости и смертности от рака толстой и прямой кишки

Министерство здравоохранения опубликовало отчет, в соответствии с которым в последние полтора десятилетия в Израиле наблюдается снижение заболеваемости и смертности от колоректального рака. В 2021 году у 2759 человек был диагностирован рак толстой и прямой кишки, и от этого заболевания умерло 1209 человек.

Из 2759 диагностированных больных инвазивным раком толстой и прямой кишки 53% мужчин и 47% женщин. При этом последние полтора десятилетия наблюдается ежегодное снижение смертности от этого заболевания на 2%-3%. В период с 2000 по 2021 год произошло значительное снижение заболеваемости в возрастных группах, включенных в программу раннего выявления заболевания – 50-74 года.

Существенно улучшились показатели ранней диагностики: доля больных, у которых в 2021 году была диагностирована ранняя стадия колоректального рака, увеличилась вдвое по сравнению с 2000 годом (39,6% в сравнении с 19,9%).

По сравнению с 2020 годом в 2021 году произошло снижение заболеваемости колоректальным раком во всех группах населения: среди арабских мужчин уровень заболеваемости снизился с 26,7 случаев на 100 тысяч населения, среди арабских женщин – с 18,1% до 15,8 случаев на 100 тысяч. Среди мужчин-евреев этот показатель снизился с 23,9 до 23,5 случаев на 100 тысяч человек, среди женщин-евреек – с 18,8 до 18,1 на 100 тысяч.

Уровень заболеваемости увеличивается с возрастом, начиная с 50 лет, и в возрастной группе 70 лет и старше он является самым высоким. При этом отмечается рост выживаемости во всех группах населения, и самый заметный рост приходится на возрастные группы, включенные в программу раннего выявления – 50-74 года.

В 2021 году от инвазивного колоректального рака умерли 1209 человек, половина из них мужчины и подавляющее большинство (91%) – евреи. В период с 1996 по 2021 год наблюдается также снижение смертности от колоректального рака среди евреев (примерно на 3%), тогда как в арабском секторе уровень смертности от этого заболевания не изменился.