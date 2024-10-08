Проверьте, не теряете ли вы деньги от Битуах Сиуди?

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Бытует мнение, что выплаты по Битуах Сиуди доступны только в самых тяжелых случаях, и многие люди не знают, что они могут претендовать на эту помощь. Многие не догадываются: даже если страховая компания уже отказала в выплатах или затянула процесс, есть возможность получить деньги ретроактивно – за прошлые периоды. Как проверить возможность выплат для себя или членов своей семьи?

Кто имеет право на выплаты по Битуах Сиуди?

Прежде всего, важно понимать, что Битуах Сиуди – это страхование долгосрочного ухода, которое покрывает расходы на медицинскую помощь и уход для людей, неспособных к самостоятельному существованию. Это могут быть пожилые люди, страдающие от когнитивных или физических заболеваний, а также люди, перенесшие серьезные травмы.

Определить, подходите ли вы или ваши родственники под критерии соискателей выплат, не трудно. Если у вас есть 3 из 6 указанных симптомов:

- трудности с переодеванием

- трудности с умыванием (в том числе, заходить и выходить из ванной/душа)

- сложности с передвижением (любого типа)

- ограничения в том, чтобы вставать, садиться, ложиться

- сложности с процессами еды и питья

- нарушение контроля за процессами дефекации и мочеиспускания

Или 4 из указанных ниже:

- снижение возможностей памяти

- проблемы с ориентацией во времени и пространстве

- затруднения с возможностью предсказать свои действия в случае опасности

- необходимость "надзора" (постоянное присутствие другого человека).

Но далеко не все осознают, что критерии для получения выплат по Битуах Сиуди могут варьироваться в зависимости от уровня нуждаемости в уходе. Даже если ваш случай не кажется критическим на первый взгляд, важно провести консультацию со специалистами, которые помогут определить, имеете ли вы право на помощь.

Пример клиента, который не знал о своих правах

Возьмем, к примеру, случай Александра, который несколько лет страдал от остеоартрита и проблем с памятью, но продолжал жить самостоятельно с минимальной помощью семьи. Он полагал, что выплаты по Битуах Сиуди ему не положены, так как он не находился в полном физическом или когнитивном упадке. Однако, его семья, услышав о возможностях страхования долгосрочного ухода, решила обратиться к адвокатам "Сиюд" за консультацией.

Адвокаты проанализировали его состояние и помогли доказать, что Александр всё-таки соответствует критериям для получения выплат. Более того, благодаря профессиональной помощи, он получил ретроактивные выплаты за все месяцы, когда он уже мог претендовать на помощь, но не знал об этом. Это существенно улучшило его финансовое положение и позволило нанять дополнительную помощь по уходу.

Ретроактивные выплаты: как вернуть свои деньги?

Многие люди упускают возможность получить выплаты, даже если у них есть законные основания на это. Иногда процесс подачи заявления может затягиваться или страховая компания может ошибочно отказать в выплатах. В таких случаях адвокаты могут помочь не только добиться справедливости, но и получить компенсацию за прошедшие периоды, когда выплаты должны были быть начислены.

Евгения, которая подавала заявление на выплаты по Битуах Сиуди, показывает, как это работает на практике. Её заявление было отклонено страховой компанией из-за якобы "недостаточной тяжести состояния". Однако, её семья не сдалась и обратилась в офис "Сиюд". Адвокаты собрали дополнительную медицинскую информацию, провели расследование и доказали, что отказ был необоснованным. В результате женщина не только получила выплаты, но и получила их ретроактивно за целый год, что помогло покрыть расходы на уход, которые семья оплачивала из своего кармана.

Как адвокаты "Сиюд" помогают получить выплаты?

Адвокаты "Сиюд" специализируется на помощи людям, которым отказывают в выплатах по Битуах Сиуди. Эксперты помогают собрать необходимые документы, подготовить заявление и бороться за права своих клиентов. Если страховая компания отказывает или затягивает процесс, офис "Сиюд" помогает добиться справедливости и даже получить компенсацию за прошлые периоды.

Вот что важно помнить:

1. Вы можете иметь право на выплаты, даже если вам кажется, что ваше состояние не критическое. Но наличие страховки Битуах Сиуди – обязательно.

2. Если страховая компания отказала в выплатах, это не значит, что вы не можете их получить.

3. Ретроактивные выплаты – это возможность вернуть деньги за прошлые периоды, когда вы уже нуждались в помощи, но не получили её.

Заключение

Не дайте страховым компаниям отказать вам в заслуженных выплатах по Битуах Сиуди. Обратитесь за консультацией в офис "Сиюд", и эксперты помогут вам оценить ваши права и добиться выплат, даже если процесс уже был остановлен. А если вы не знали, что могли претендовать на помощь, помните: всегда есть возможность получить деньги ретроактивно, если с вами поступили несправедливо.

"Сиюд" – ваша защита от происков страховых компаний! Адвокаты "Сиюд" готовы помочь вам разобраться с вашими правами и добиться справедливых выплат. Офис "Сиюд" – мы на вашей стороне!

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