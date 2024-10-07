Год войны: статистика службы скорой помощи МАДА

Пресс-служба организации скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" опубликовала статистику своей работы за год, прошедший с начала войны "Железных мечей".

С 7 октября прошлого года МАДА получила 2 миллиона 713 тысяч вызовов. 410 тысяч израильтян прошли курсы первой медицинской помощи.

Донорская служба МАДА за год собрала, проверила и обработала 325 тысяч порций донорской крови. Также МАДА собрала и поставила нуждающимся младенцам 4078 литров материнского молока, в том числе – младенцам, потерявшим мать в результате войны и младенцам, чьи матери были призваны на военную службу.

С начала войны автомобильный парк МАДА увеличился на 600 единиц транспорта, включая 189 машин скорой помощи (в том числе 5 бронированных), 163 реанимобиля (включая 2 бронированных), 80 мотоциклов, 10 автомобилей для сбора донорской крови, 1 реанимационный автобус на 7 койкомест, и 41 прицеп с оборудованием для инцидентов с большим количеством жертв.

В ближайшее время к автопарку должны добавиться еще 50 бронированных машин скорой помощи и реанимобилей, 50 обычных реанимобилей, 200 обычных машин скорой помощи и еще один реанимационный автобус.

За этот год к МАДА присоединились около 5000 волонтеров, включая 3500 подростков в возрасте 15-18 лет.