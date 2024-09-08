Психолог, признанный виновным в сексуализированном насилии над детьми, лишен лицензии

Министерство здравоохранения навсегда лишило Идана Косовского лицензии психолога и исключило его из реестра психологов после того, как он был признан виновным в сексуализированном насилии в отношении двоих несовершеннолетних. Данное решение приняла дисциплинарная комиссия министерства здравоохранения.

Идан Косовский отбывает 55-месячное тюремное заключение за изнасилование и другие преступления сексуального характера, и с февраля 2020 года ему запрещено оказывать психологическую помощь пациентам.

В вердикте дисциплинарной комиссии подчеркивается, что Косовский действовал осознанно и умышленно, он грубо злоупотребил оказанным ему как профессионалу доверием пациентов, и своими действиями нарушил главный принцип профессии – оказание помощи людям, находящимся в сложной ситуации.

В сообщении минздрава подчеркивается, что ведомство придерживается политики абсолютной нетерпимости к сексуализированному насилию и домогательствам в системе здравоохранения. Всем, кто столкнулся с сексуальными домогательствами в подконтрольных министерству здравоохранения организациях и учреждениях, предлагают обратиться в специальный отдел рассмотрения жалоб.