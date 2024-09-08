Важная информация адвоката о получении денег по "Битуах сиуди" больничных касс

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Для большого числа членов больничных касс, находящихся в состоянии "сиуди" (необходимость в продолжительном уходе), существует возможность получения значительных средств по страховке "Битуах сиуди", оформленной через больничную кассу, за которую они платят в составе членских взносов больничной кассы, и не всегда осведомлены о своих правах. Эти выплаты составляют от 3200 до 6200 шекелей в месяц в течение 5 лет – в зависимости от возраста присоединения к страховке и времени наступления страхового случая.

1. Какое состояние считается "сиуди" и дает право на получение денег в соответствии с полисом "Битуах сиуди" в больничной кассе?

Это состояние, при котором застрахованному необходима существенная помощь как минимум в 3 повседневных действиях (одевание, купание, вставание, передвижение, прием пищи и питьё, контроль за недержанием) или состояние психического расстройства (когнитивное расстройство, такое как деменция).

2. Как будет определяться, действительно ли помощь, в которой нуждается застрахованный, дает ему право на выплаты в соответствии с данным полисом?

Полис "Битуах сиуди" определяет помощь, в которой нуждается застрахованный, что составляет более 50% проблемы. Но не существует точного инструмента измерения помощи, в которой нуждается больной, и, следовательно, у страховых компаний есть прекрасная возможность "поиграть" с определением и лишить застрахованного права на получение выплат.

Например, Екатерина, 81 год, член больничной кассы "Маккаби", страдает болезнью Паркинсона, тремором рук и головокружением, нуждается в помощи в повседневных действиях, включая одевание, купание и передвижение, и получает 17 часов ухода от Битуах Леуми. Около полугода назад Екатерина обратилась в страховую компанию "Феникс", которая застраховала ее через больничную кассу "Маккаби", и прошла осмотр у врача от страховой компании, который утверждал, что она принципиально ограничена лишь в одном – не может самостоятельно одеваться. А в двух других действиях, как он утверждал, ей требовалась "легкая" помощь, в связи с чем страховая компания отклонила иск в связи с несоответствием критериям, требующим ограничение в 3 действиях. В этот момент Екатерина обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар. Адвокатом было получено от "Феникса" подробное заключение врача страховой компании, которое Екатерине не удалось от них получить. Профессиональная юридическая проверка заключения показала, что врач страховой компании лишил ее как минимум двух дополнительных действий, в которых она ограничена, поскольку он решил (ошибочно, по мнению адвоката) определить, что помощь при входе в душ является "всего лишь незначительной", а не существенной. Меира Зоар не приняла отказ, и после подачи судебного иска и выдвижения правильных требований, подкрепленных документами, страховая компания "Феникс" согласилась выплатить Екатерине единовременную сумму около 185 000 шекелей для закрытия полиса.

3. Что нового в "Битуах сиуди" для членов больничной кассы "Маккаби"?

В начале января 2024 года опять сменилась страховая компания, как это уже было 5 лет назад, когда на смену компании "Кляль" пришла компания "Феникс". Сейчас страховщик по "Битуах сиуди" опять поменялся, и компания "Менора" начала осуществлять страхование по долгосрочному уходу вместо "Феникса". Это уже породило волну отказов в исках застрахованным, компания "Феникс" направляет заявителя в "Менору". Подобная волна отказов также случалась в прошлом, в 2019 году, и адвокатский офис Меиры Зоар работал с двумя страховыми компаниями до тех пор, пока не было достигнуто обязательное посредническое соглашение о выплатах по уходу застрахованным, имеющим на это право.

Рассмотрим пример Инны, 77 лет, члена больничной кассы "Маккаби". Она страдает почечной недостаточностью, хроническим заболеванием легких, одышкой при любом усилии, головокружением, недержанием мочи. Инна уже 3 года получает 21 час еженедельной помощи от Битуах Леуми. Недавно ее иск был отклонен компанией "Феникс", и ее направили в страховую компанию "Манора", которая начала страховать членов "Маккаби" только в начале 2024 года. Отметим, что "Феникс" отверг претензию Инны, даже не удосужившись проверить ее функциональное состояние и убедиться в невозможности выполнения ею самостоятельно повседневных действий. Инна обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, и после того, как был подан иск в страховую компанию, Инне было проведено обследование на дому, которое подтвердило, что она ограничена в одевании, купании, страдает недержанием мочи. В результате "Фениксу" пришлось выплатить после эффективной процедуры посредничества сумму в размере 140 000 шекелей за прошедший период плюс ежемесячные выплаты в размере примерно 5 175 шекелей до конца периода действия полиса.

Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, адвокатскому офису Меиры Зоар удается добиться отличных результатов для клиента.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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