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Десятки израильтян заразились в Таиланде лихорадкой Денге

Таиланд
время публикации: 09 апреля 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 09 апреля 2025 г., 15:52
Десятки израильтян заразились в Таиланде лихорадкой Денге
AP Photo/Rick Bowmer

Десятки израильских туристов, находящихся в Таиланде, заразились лихорадкой Денге – вирусным заболевание, передаваемым при укусе инфицированной самки комара. При этом отмечается, что случаи заражения зафиксированы на всей территории королевства, и статистика заболеваемости растет.

Симптомы болезни – повышение температуры, сильные боли в костях и суставах, тошнота и рвота, увеличение лимфатических узлов, сыпь, увеличение размеров печени. В 1%-2% случаев болезнь протекает в тяжелой форме, для которой характерны признаки гепатита, энцефалита и миокардита. Особую опасность представляет геморрагическая форма болезни, которая сопровождается сильными кровотечениями.

Вирусологи отмечают: несмотря на то, что пик заражений приходится на период с мая по август, заразиться можно и в другие месяцы. Против вируса лихорадки Денге есть эффективная вакцина. Вакцинация проводится в три этапа и защищает от четырех типов вируса.

Здоровье
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