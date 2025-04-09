Десятки израильтян заразились в Таиланде лихорадкой Денге

Десятки израильских туристов, находящихся в Таиланде, заразились лихорадкой Денге – вирусным заболевание, передаваемым при укусе инфицированной самки комара. При этом отмечается, что случаи заражения зафиксированы на всей территории королевства, и статистика заболеваемости растет.

Симптомы болезни – повышение температуры, сильные боли в костях и суставах, тошнота и рвота, увеличение лимфатических узлов, сыпь, увеличение размеров печени. В 1%-2% случаев болезнь протекает в тяжелой форме, для которой характерны признаки гепатита, энцефалита и миокардита. Особую опасность представляет геморрагическая форма болезни, которая сопровождается сильными кровотечениями.

Вирусологи отмечают: несмотря на то, что пик заражений приходится на период с мая по август, заразиться можно и в другие месяцы. Против вируса лихорадки Денге есть эффективная вакцина. Вакцинация проводится в три этапа и защищает от четырех типов вируса.