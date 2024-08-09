Минздрав распорядился прекратить использовать детское питание определенной марки в больницах

После нескольких сообщений из разных больниц израиля о проблемах с пищеварительной системой у недоношенных младенцев, употреблявших обогащенное детское питание ENFAMIL HMF, министерство здравоохранения распорядилось о прекращении использования данного вида детского питания из имеющихся в Израиле партий.

В сообщении минздрава подчеркивается, что связь детского питания ENFAMIL HMF с обнаруженными у малышей симптомами не установлена, и распоряжение было дано исключительно в качестве меры предосторожности до выяснения всех обстоятельств.

Отмечается, что детское питание ENFAMIL HMF используют только в больничных условиях, оно не поступает в розничную продажу. Этот вид обогащенного детского питания предназначен для недоношенных новорожденных.

Министерство здравоохранения обратилось к больницам с приказом перейти на другие виды детского питания для новорожденных, а также сообщать в министерство здравоохранения о проблемах с пищеварительным трактом, выявленных у новорожденных.

Минздрав продолжает изучать проблему и в случае необходимости проинформирует граждан.

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