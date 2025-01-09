Брук Шилдс рассказала, что во время операции врач самовольно сделал ей "омоложение влагалища"

Голливудская актриса Брук Шилдс рассказала, что мужчина-хирург провел ей ненужную, инвазивную и необратимую процедуру "омоложения влагалища" без ее ведома и согласия. 59-летняя кинозвезда поделилась в интервью US Weekly, что врач с гордостью сообщил ей: во время операции, по поводу которой она к нему обратилась, он сделал ей "бонус" – сужение влагалища.

При этом Шилдс подчеркнула, что она не знала, что эта процедура будет проведена, не собиралась ее делать и не давала на нее согласия. По словам актрисы, она была шокирована самодовольным признанием хирурга и ошеломлена его самоуправством.

В интервью актриса рассказала, что с юности страдала от раздражений и кровотечений из-за размера половых губ, и когда ей было примерно 40 лет, ее гинеколог сказал, что она может сделать хирургическую операцию по их уменьшению для решения этих проблем. Брук решилась на эту процедуру, но была шокирована, когда после операции ее хирург-мужчина из Беверли-Хиллз сообщил ей, что сделал "небольшой бонус, два по цене одного" – и провел ей операцию по "омоложению" влагалища, известную как сужение влагалища.

"Это ощущалось, как вторжение, как своего рода изнасилование, – призналась актриса. – Ничто не указывало на необходимость того, чтобы я была более узкой, или была меньше, крепче, моложе – особенно там". Брук Шилдс добавила, что и она, и ее гинеколог были в ярости из-за необратимой операции. Актриса поделилась, что ей было стыдно и обидно настолько, что она долго не рассказывала о перенесенном даже своему мужу Крису Хенчи.

Брук Шилдс в семидесятых годах прославилась как ребенок-звезда благодаря крайне противоречивым ролям в кино: в 12 лет она играла малолетнюю проститутку в фильме "Прелестное дитя" – Pretty Baby, а в 15 лет она сыграла Эммелин в фильме "Голубая лагуна". Сексуализация с детского возраста оказала на Брук Шилдс очень серьезное влияние, и актриса откровенно рассказывает об этом – в том числе в своей книге "Брук Шилдс не позволено стареть", которая выходит в свет на следующей неделе.