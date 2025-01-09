Минздрав предупреждает: контрафактный дезодорант AXE не имеет лицензии

Министерство здравоохранения опубликовало сообщение о появлении в Израиле контрафактного мужского дезодоранта-спрея AXE, произведенного в Аргентине: дезодорант указанной ниже партии не получал лицензию на продажу в Израиле, не проходил проверок, а указанное на упаковке название импортера не соответствует действительности.

Речь идет о следующем товаре: "AXE DEODORANT BODYSPRAY 48H NON STOP FRESH-EPIC FRESH GRAPEFRUIT & TROPICAL PINEAPPLE SCENT", импортер "Эйвин Мутагим БААМ", штрих-код 7791293050638, номер партии 21879, страна производства – Аргентина.

Проверка, проведенная с импортером, показала, что товар был импортирован неизвестным лицом, и название компании-импортера использовано на упаковке без ее ведома. В сообщении минздрава подчеркивается, что на рынке существует множество товаров под брендом AXE, которые производятся в разных странах и законно импортируются в Израиль различными компаниями, имеющими лицензию министерства здравоохранения.

Минздрав предупреждает, что использование косметических продуктов, не прошедших проверки и не имеющих лицензии, может быть опасным для здоровья. Необходимо тщательно проверять, что используемые вами товары не содержат дополнительных веществ, что их состав проверен и безопасность подтверждена.

Проверить наличие лицензий на тот или иной товар можно в базе данных косметики на сайте министерства здравоохранения. Для справок и разъяснений можно обращаться в информационный центр министерства здравоохранения по телефону *5400.