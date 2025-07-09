Вам положены деньги по "Битуах сиуди" больничных касс? Как вы можете их получить

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Как избежать лишней бюрократии при получении выплат по "Битуах сиуди" больничных касс в случае утраты дееспособности.

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Подали или планируете подать требование на получение выплат по страховке "Битуах сиуди" на случай утраты дееспособности в страховую компанию, сотрудничающую с вашей больничной кассой? Мы объясним, как можно упростить бюрократическую процедуру получения положенных вам денег.

Как известно, часть застрахованных в израильских больничных кассах имеют полис "Битуах сиуди" на случай утраты дееспособности, дающий им законное право на получение ежемесячных выплат в размере от 3,200 до 6,570 шекелей, сроком до 5 лет. Это право возникает в случае заболевания или любого ухудшения состояния здоровья, которое приводит к функциональным ограничениям и необходимости посторонней помощи в выполнении 3-4 повседневных действий (одевание, купание, передвижение, вставание с кровати или стула, контроль над недержанием, еда и питьё).

Важно знать, что с юридической точки зрения, согласно условиям полиса и нормативным требованиям:

если человек стал недееспособным до 2025 года, достаточно наличия ограничений в 3 действиях;

начиная с 2025 года, требуется ограничение в 4 действиях, либо в 3 действиях, если одно из них – потеря контроля над недержанием.

На пути к получению выплат от страховых компаний вы можете столкнуться с утомительной и зачастую излишней с юридической точки зрения бюрократией. Вот примеры типичных случаев из практики адвокатского офиса Меиры Зоар, в которых удалось облегчить клиентам весь процесс благодаря профессиональным знаниям и репутации. Процедура стала короче, точнее и эффективнее – и клиенты получили деньги от страховой компании.

Пример:

Марта, 86 лет, член больничной кассы "Маккаби", страдает хроническими заболеваниями – сахарный диабет, повышенный уровень липидов в крови, гипертония, состояние после операции на тазобедренном суставе, головокружения, неустойчивость, повторяющиеся падения. Около года назад она начала получать 17 часов помощи от Битуах Леуми, в связи с ограничениями в выполнении повседневных действий: одевании, купании и передвижении из-за риска падений.

У Марты уже много лет есть страховка "Битуах сиуди" через больничную кассу "Маккаби", однако она об этом не знала, так как никогда не получала страховой полис – ни на иврите, ни на русском языке, ни от больничной кассы, ни от страховой компании. Такая ситуация – не редкость среди застрахованных.

"Секрет" о наличии полиса открылся Марте случайно – после того, как она прочитала статью, опубликованную адвокатским офисом Меиры Зоар. Она самостоятельно начала процесс подачи требования в страховую компанию "Менора", которая предоставляет коллективную страховку "Битуах сиуди" для членов больничной кассы "Маккаби".

Однако именно здесь начались бюрократические проблемы: страховая компания "Менора" потребовала от Марты предоставить различные документы, большинство из которых с юридической точки зрения вообще не были необходимы.

Например, страховая компания потребовала от неё предоставить "декларацию от сиделки".

На этом этапе в процесс вмешалась Адвокат Меира Зоар. Она обратилась в "Менору" и разъяснила актуальные юридические нормы: что можно требовать от Марты, а что неуместно – в её случае декларация от сиделки юридически не требуется, о чем она и сообщила страховщику.

Были переданы в страховую компанию именно те документы, которые действительно были необходимы для рассмотрения иска Марты. После этого она прошла обследование у врача, назначенного страховой компанией "Менора", и её иск был одобрен – в том числе за прошедший период.

Благодаря короткому и простому процессу, в котором присутствовали опыт и юридическая компетентность адвоката, Марта получила единовременную выплату в размере около 55000 шекелей и начала получать ежемесячные выплаты в размере около 5200 шекелей, до окончания срока действия полиса.

Ещё один пример неправомерного и ненормативного требования, которого удалось избежать для застрахованного:

Аркадий, 75 лет, страдает болезнью Паркинсона. У него тремор в руках и ногах, скованность движений, неустойчивость при ходьбе и недержание мочи. Аркадий застрахован через больничную кассу "Клалит" и, как часть членских взносов, платит страховую премию за полис "Битуах сиуди", о существовании которого он даже не знал.

С 2023 года Аркадий получает 21 час ухода от Битуах Леуми. Он обратился в адвокатский офис Меиры Зоар после того, как страховая компания "Арэль" несколько месяцев "мариновала" его, затягивая рассмотрение просьбы о выплатах, а затем выдвинула неправомерное требование как условие для продолжения процесса. Аркадия обязали предоставить "медицинское заключение уролога".

Ни письма, ни жалобы в страховую компанию не помогли, и тогда Аркадий решил обратиться за юридической помощью к адвокату.

Меира Зоар незамедлительно обратилась в "Арэль" и напомнила, что по ее инициативе против этой компании уже был подан и одобрен коллективный иск, касающийся именно нелегитимного требования предоставить урологическое заключение.

Такое требование недопустимо, поскольку в страховом полисе нет условия о необходимости урологического диагноза. К тому же, проблема недержания мочи часто возникает не из-за урологических заболеваний, а на фоне других болезней, как в случае с Аркадием.

После юридического вмешательства адвокатского офиса Меиры Зоар, компания "Арэль" выплатила Аркадию 80000 шекелей задним числом и начала выплачивать ежемесячно по актуальному полису за 2023 год, предусматривающему более высокие выплаты – около 6570 шекелей в месяц.

Итог:

Процедура получения выплат по страховке "Битуах сиуди" на случай утраты дееспособности может быть эффективной, сравнительно короткой и точной – особенно при наличии профессиональных знаний и надёжной юридической поддержки.

Адвокатский офис Меиры Зоар уже много лет занимается представительством застрахованных, в частности из русскоязычного сектора, и мы умеем предоставлять грамотную помощь оперативно и по всей стране.

Во главе офиса стоит адвокат Меира Зоар, которая вот уже много лет специализируется исключительно на исках по страхованию "Битуах сиуди" на случай утраты дееспособности.

Также отметим, что адвокатский офис Меиры Зоар получил судебное разрешение на подачу коллективного иска против четырёх крупнейших страховых компаний Израиля в области страхования по уходу.

В большинстве случаев мы добиваемся отличного финансового результата для клиента благодаря глубоким знаниям, юридическому опыту и умению читать "мелкий шрифт" страховых полисов.

О предмете коллективного иска и других успехах можно прочитать на сайте адвокатского офиса Меиры Зоар

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

Звоните по тел. 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски)

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