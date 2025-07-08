Тип личности может предсказать, какие формы физических упражнений нравятся людям

Исследователи из Лондонского университета пришли к выводу, что главный фактор, помогающий людям сохранять физическую активность и получать от нее долгосрочную пользу, – это выбор тренировок, которые приносят удовольствие. Ранее уже было замечено, что личности людей, занимающихся разными видами спорта, отличаются. Однако влияние характера на предпочтения в упражнениях до сих пор оставалось не до конца понятным.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology, ученые выясняли, как личностные особенности связаны с удовольствием от определенных типов тренировок, насколько охотно участники следовали назначенной программе и как это отразилось на их физической форме. Результаты показали ряд взаимосвязей между личностью и предпочтениями: например, экстраверты получали больше удовольствия от высокоинтенсивных нагрузок, тогда как люди с высоким уровнем невротизма предпочитали короткие и интенсивные упражнения вместо продолжительных тренировок.

В рамках исследования ученые проанализировали 132 добровольца с разным уровнем физической подготовки и опытом. Участников разделили на две группы: одну направили на восьминедельную программу велотренировок и силовых упражнений, а другую – в контрольную группу, где физическая активность не проводилась. В начале эксперимента у всех оценили базовый уровень физической формы. Силовые показатели измерялись с помощью отжиманий, удержания планки до предела и прыжков с контрдвижением. Затем участники проходили получасовую велосессию с низкой интенсивностью, за которой следовал тест на максимальное потребление кислорода после короткого отдыха. Также фиксировался субъективный уровень стресса по шкале от 1 до 10, а личностные черты определялись по методике Big 5 – одной из самых распространенных моделей в спортивной психологии. Она выделяет пять ключевых черт: экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость.

Во время программы участники после каждой тренировки оценивали, насколько она им понравилась. По завершении курса снова проводились тесты на физическую форму. Из всех участников 86 завершили программу, и каждый из них показал улучшения в выносливости и силе – независимо от личностных характеристик. Хотя не все черты личности оказались связаны с удовольствием от тренировок, исследование выявило несколько интересных закономерностей.

Экстраверты особенно наслаждались высокоинтенсивными упражнениями, такими как интервальные тренировки и велотесты на выносливость. Люди с высоким уровнем невротизма также справлялись с программой, но предпочитали короткие всплески активности и меньше контроля – например, им не нравилось, когда отслеживали их пульс. Это может говорить о желании уединенности и самостоятельности во время тренировок. Добросовестные участники демонстрировали более высокий общий уровень физической подготовки – как по силе, так и по выносливости. Однако удовольствие от конкретных упражнений у них не было выше, что, по мнению авторов, может быть связано с ориентацией таких людей на результат и здоровье, а не на сам процесс.