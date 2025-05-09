Специальная маска для лица может обнаружить заболевание почек по одному лишь дыханию

Ученые из Американского химического сообщества встроили в ткань лицевой маски специальный датчик, способный выявлять метаболиты, указывающие на наличие заболевания почек. В первых испытаниях устройство с высокой точностью определяло наличие болезни у большинства участников.

Чтобы сделать устройство удобным в использовании, исследователи встроили датчик в привычную форму – хирургическую маску. Для создания дыхательного сенсора они покрыли серебряные электроды проводящим полимером, широко применяемым в химических датчиках, а затем модифицировали его молекулами порфирина, чувствительными к летучим веществам, чтобы повысить чувствительность. Эти электроды разместили между слоями одноразовой медицинской маски, подключив их к электронному считывающему устройству. При взаимодействии с определенными газами полимер изменял свое электрическое сопротивление, что позволяло зафиксировать наличие соединений. Первичные испытания на воздухе показали, что датчик эффективно распознает метаболиты, связанные с хронической болезнью почек, такие как аммиак, этанол, пропанол и ацетон.

Затем усовершенствованные маски протестировали на 100 участниках, половина из которых имела диагноз хронической болезни почек (ХБП), а другая половина служила контрольной группой без заболевания. Датчики зафиксировали ряд химических соединений в выдыхаемом воздухе, а последующий статистический анализ показал четкое различие между участниками с ХБП и без нее. В 84% случаев датчик точно определял наличие болезни, а в 88% – ее отсутствие. Кроме того, данные показали, что устройство может помочь в определении стадии ХБП, что делает его особенно полезным в диагностике. По словам исследователей, эти результаты демонстрируют перспективу создания простого, неинвазивного и доступного способа мониторинга состояния пациентов с ХБП.