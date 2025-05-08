32 больных корью в Израиле: Бней-Брак, Иерусалим, Реховот и другие города

Министерство здравоохранения сообщает, что количество зарегистрированных случаев кори в Израиле выросло до 32 человек. Трое из них все еще находятся на стадии эпидемиологического расследования. 26 из 32 заболевших не вакцинированы от кори или не полностью вакцинированы. Больные проживают в Модиин-Илите, Эмек-Хефер, Ор-Акиве, Бней-Браке, Бака аль-Гарбие, Бейт-Ицхаке и в Реховоте.

В вышеназванных населенных пунктах в связи с призывами минздрава пройти вакцинацию наблюдался рост обращений за прививками от кори на 37%. В связи с ростом заболеваемости министерство здравоохранения открывает пункты вакцинации (список пунктов вакцинации и время их работы можно скачать с сайта минздрава по следующей ссылке (*pdf, иврит). Нет необходимости записываться на прием заранее, но важно прийти не позднее чем за полчаса до закрытия.

Минздрав подчеркивает, что человек, контактировавший с больным корью, должен избегать общественных мест и пройти обследование и вакцинацию в соответствии с инструкциями министерства здравоохранения. В случае, если контактировали с больным представители групп риска – беременные женщины, люди с иммунодефицитом и младенцы – следует обратиться к лечащему врачу для рассмотрения вопроса о введении пассивной вакцины против кори.

Минздрав рекомендует всему населению проверить свой вакцинный статус в соответствии с регулярной программой иммунизации: детям до шести лет следует завершить вакцинацию в "Типат Халав", детям старше семи лет – через школьные медслужбы, взрослым – через больничные кассы. Взрослые, родившиеся до 1957 года и подвергшиеся воздействию вируса в детстве, не нуждаются в вакцинации.

Корь – высококонтагиозное острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. В 90% случаев при контакте невакцинированного человека с больным происходит заражение.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже, общей интоксикацией. Инкубационный период длится от 7 до 18 дней, обычно 10-12 дней. При появлении высокой температуры и головной боли и через несколько дней после появления сыпи следует обратиться к врачу.