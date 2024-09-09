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Здоровье

В Нетании построят центр психического здоровья для военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 09 сентября 2024 г., 11:22 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 11:22
В Нетании построят центр психического здоровья для военнослужащих ЦАХАЛа
Flash90

Министерство обороны Израиля, организация "Друзья ЦАХАЛа в США" и Общество поддержки солдат ЦАХАЛа ("Агуда ле-маан а-хаяль") подписали договор о финансировании строительства центра психического здоровья для военнослужащих срочной службы и военнослужащих на действительной резервистской службе.

Центр будет создан на базе объекта Общества поддержки солдат ЦАХАЛа в Нетании ("Бейт Фельдман"), которому предстоит пройти масштабную реконструкцию и будет расширен.

Основной задачей центра будет предоставление военнослужащим инструментов для профилактики, диагностики и лечения, которые позволят им быстро вернуться на службу и продолжить нормальную жизнь после демобилизации.

После завершения проекта в центре будут действовать:

Научно-исследовательский центр, который станет ключевым узлом для продвижения знаний и понимания военного опыта, с исследованиями в области психического здоровья, травмы и резильентности (психологической устойчивости).

Учебный центр для командного состава ЦАХАЛа по вопросам резильентности и психического здоровья, который будет включать обучение командиров профилактике, выявлению и лечению посттравматического стрессового расстройства.

Лечебное отделение, которое будет предоставлять комплексные услуги в сфере психического здоровья как для стационарных, так и для амбулаторных пациентов, включая индивидуальную психотерапию, групповую терапию, спортивную терапию, физическую реабилитацию и гидротерапию.

Учебный центр для терапевтов, где специалисты будут проходить обучение и получать инструменты для эффективной терапии травм.

Расходы на создание центра, 40 миллионов долларов, возьмут на себя "Друзья ЦАХАЛа в США", а обслуживание будет осуществлять и оплачивать министерство обороны и Общество поддержки солдат ЦАХАЛа.

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