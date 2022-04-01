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NEWSru.co.il :: В Израиле1 апреля 2022 г., 14:08

Украинский посол: министр здравоохранения Израиля на следующей неделе посетит Украину

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Ницан Горовиц Евгений Корнийчук

В пятницу, 1 апреля, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил на пресс-конференции в посольстве, что на следующей неделе министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц посетит Украину, где продолжается война, развязанная властями РФ 24 февраля.

Горовиц станет первым израильским министром, который отправится в Украину после начала войны.

В плане поездки посещение израильского полевого госпиталя, который находится в населенном пункте Мостиска Львовской области. За первые десять дней работы этот госпиталь оказал помощь более чем тысяче пациентов.

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