Украинский посол: министр здравоохранения Израиля на следующей неделе посетит Украину

В пятницу, 1 апреля, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил на пресс-конференции в посольстве, что на следующей неделе министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц посетит Украину, где продолжается война, развязанная властями РФ 24 февраля.

Горовиц станет первым израильским министром, который отправится в Украину после начала войны.

В плане поездки посещение израильского полевого госпиталя, который находится в населенном пункте Мостиска Львовской области. За первые десять дней работы этот госпиталь оказал помощь более чем тысяче пациентов.