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NEWSru.co.il :: В Израиле1 февраля 2022 г., 12:49

Завершено разрушение и бетонирование дома террориста, убившего Элиягу Кея. ВИДЕО

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Крупные силы полиции и пограничной полиции МАГАВ, совместно с инженерным подразделением Ведомства тыла, провели операцию по разрушению и бетонированию квартиры, принадлежащей террористу Фади Абу Шахайдаму.

Утром 21 ноября 2021 года на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы) в Старом городе Иерусалима 42-летний Фади Абу Шахайдам открыл огонь по людям из пистолета-пулемета Beretta M12. Он убил 26-летнего Элиягу Давид Кея, а также ранил двоих гражданских (пострадали двое раввинов) и двоих полицейских. Элиягу Давид Кей жил в Модиине, работал в Фонде наследия Стены Плача. Он был новым репатриантом из ЮАР. После репатриации Элиягу Давид был призван в ЦАХАЛ. Проходил службу в десантных войсках.

По данным общей службы безопасности (ШАБАК), Шахайдам был активистом террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС). За три дня до теракта его жена с сыновьями выехала из Израиля в Иорданию. Известно, что Фади Абу Шахайдам был весьма влиятельной персоной в Шуафате, проповедовал, преподавал ислам в местной муниципальной школе.

Семья Шахайдама пыталась добиться отмены разрушения квартиры, однако БАГАЦ отклонил ее иск.

В операции по разрушению и бетонированию квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома, принимали участие около 150 полицейских. Столкнувшись с беспорядками, полицейские применили средства для разгона демонстраций.


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