БАГАЦ отклонил апелляцию против разрушения дома террориста, убившего Элиягу Кея

БАГАЦ отклонил апелляцию, поданную семьей террориста Фади Шахайдама, застрелившего возле Стены Плача жителя Модиина Элиягу Кея. Судьи Алекс Штайн и Шауль Шохат отклонили апелляцию, судья Джордж Кара настаивал на том, что она должны быть принята. Общественная организация "Им Тирцу" приветствовала это решение суда.

Утром 21 ноября 2021 года на Цепной улице (недалеко от Храмовой горы) в Старом городе Иерусалима 42-летний Фади Абу Шахайдам открыл огонь по людям из пистолета-пулемета Beretta M12. Он убил 26-летнего Элиягу Давид Кея, а также ранил двоих гражданских (пострадали двое раввинов) и двоих полицейских. Элиягу Давид Кей жил в Модиине, работал в Фонде наследия Стены Плача. Он был новым репатриантом из ЮАР. После репатриации Элиягу Давид был призван в ЦАХАЛ. Проходил службу в десантных войсках.

По данным общей службы безопасности (ШАБАК), Шахайдам был активистом террористической организации "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС). За три дня до теракта его жена с сыновьями выехала из Израиля в Иорданию. Известно, что Фади Абу Шахайдам был весьма влиятельной персоной в Шуафате, проповедовал, преподавал ислам в местной муниципальной школе.