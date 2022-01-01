ЦАХАЛ: из Газы были выпущены две ракеты в сторону Тель-Авива

Около 8 утра пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 1 января из сектора Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Поскольку ракеты упали в море, система ПРО "Железный купол" задействована не была, заявляют военные.

Блогеры из сектора Газы сообщают, что ракетный обстрел Тель-Авива утром 1 января был осуществлен боевиками "Исламского джихада". В публикациях говорится, что таким образом израильтян "поздравили с Новым годом".

В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов. Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.

Около 7:30 в ЦАХАЛе подтвердили, что поступила информация о взрывах, которая проверяется. Не исключено, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газы.

В 7:40 пресс-служба полиции передала: "В полицию Израиля поступили сообщения о взрывах в море около побережья Тель-Авива. О причиненном ущербе или пострадавших не сообщалось. Проводится расследование".

Морская полиция привлечена для поиска обломков ракет на морском дне.

Информация уточняется.

Отметим, что предыдущий ракетный обстрел из сектора Газы был 13 сентября 2021 года. В октябре-декабре из Газы в сторону Израиля не было выпущено ни одной ракеты.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2022-й год.

Январь. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.