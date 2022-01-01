Новогодний отчет полиции Израиля: более 120 водителей были уличены в вождении в нетрезвом состоянии

Дорожная полиция Израиля опубликовала отчет о работе, проделанной в период празднования Нового года, 31 декабря 2021 – 1 января 2022 года.

В отчете сказано, что в указанный период 123 водителя были уличены в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

159 водителей за различные нарушения были лишены на месте водительских прав на один месяц.

116 транспортных средств были принудительно отправлены на штрафные стоянки сроком на 30 суток.

Было зафиксировано 140 серьезных нарушений, связанных со значительным превышением разрешенной скорости.