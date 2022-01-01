Иерусалим:
9 - 11°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
15 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле1 января 2022 г., 17:50

Новогодний отчет полиции Израиля: более 120 водителей были уличены в вождении в нетрезвом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Новогодний отчет полиции Израиля: более 120 водителей были уличены в вождении в нетрезвом состоянии

Дорожная полиция Израиля опубликовала отчет о работе, проделанной в период празднования Нового года, 31 декабря 2021 – 1 января 2022 года.

В отчете сказано, что в указанный период 123 водителя были уличены в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

159 водителей за различные нарушения были лишены на месте водительских прав на один месяц.

116 транспортных средств были принудительно отправлены на штрафные стоянки сроком на 30 суток.


Было зафиксировано 140 серьезных нарушений, связанных со значительным превышением разрешенной скорости.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 декабря 2021
Полиция предупреждает: в новогоднюю ночь будет усилен контроль за водителями и соблюдением карантинных мер

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:06 Драка неподалеку от поселка Земер, пострадавший в тяжелом состоянии
19:52 Умер один из пострадавших в аварии на выезде из Холона
19:30 Замминистра иностранных дел проводил время на вечеринке без маски
18:30 На выезде из Холона в сторону Тель-Авива перевернулся автомобиль, трое пострадавших
17:50 Новогодний отчет полиции Израиля: более 120 водителей были уличены в вождении в нетрезвом состоянии
14:37 СМИ: ракеты в стороны Тель-Авива были запущены из Газы с позиций ХАМАСа
13:54 ЦАХАЛ изучает варианты ответного удара по целям в Газе после обстрела Тель-Авива
13:11 13-й канал ИТВ: Египет пытается не допустить новой эскалации между Израилем и Газой
11:53 Ракетный обстрел Тель-Авива из Газы мог быть приурочен к 13-й годовщине ликвидации Низара Райана
10:32 Авария на "Аялоне", тяжело травмирован мотоциклист
Загрузка...