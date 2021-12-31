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NEWSru.co.il :: В Израиле31 декабря 2021 г., 19:00

Полиция предупреждает: в новогоднюю ночь будет усилен контроль за водителями и соблюдением карантинных мер

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Полиция предупреждает: в новогоднюю ночь будет усилен контроль за водителями и соблюдением карантинных мер

Полиция Израиля предупреждает: вечером 31 декабря и в ночь на 1 января на городских улицах и на междугородних трассах будет усилен контроль за водителями. Бригады дорожной полиции будут останавливать транспортные средства для проверки водителей на алкоголь.

Кроме того, полиция будет контролировать соблюдение карантинных правил в местах празднования Нового года.

В закрытых помещениях обязательно ношение защитных масок (кроме собственного дома), посетители должны предъявлять "зеленый паспорт" (справку о вакцинации).


Напомним, что с 31 декабря введен "зеленый стандарт" для мероприятий, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

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