Полиция предупреждает: в новогоднюю ночь будет усилен контроль за водителями и соблюдением карантинных мер

Полиция Израиля предупреждает: вечером 31 декабря и в ночь на 1 января на городских улицах и на междугородних трассах будет усилен контроль за водителями. Бригады дорожной полиции будут останавливать транспортные средства для проверки водителей на алкоголь.

Кроме того, полиция будет контролировать соблюдение карантинных правил в местах празднования Нового года.

В закрытых помещениях обязательно ношение защитных масок (кроме собственного дома), посетители должны предъявлять "зеленый паспорт" (справку о вакцинации).

Напомним, что с 31 декабря введен "зеленый стандарт" для мероприятий, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.