В субботу, 1 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня.

Церемония проводилась при ограниченном доступе паломников. С утра в храме находились лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и небольшая группа фотожурналистов и операторов. Однако к главному моменту церемонии храм был заполнен людьми.

СМИ отмечали большое количество КПП, развернутых на подступах к храму Гроба Господня, полагая, что усиление мер безопасности объясняется реакцией властей на трагедию на горе Мерон.

Лампады с Благодатным огнем получили представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители российской делегации Фонда Андрея Первозванного получат лампаду в аэропорту имени Бен Гуриона. Они доставит святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания), в которой в прошлые годы участвовали десятки тысяч верующих, по традиции ранее проходила с раннего утра и состояла из ряда ритуалов: вначале кувуклию осматривала и опечатывала полиция, в полдень от Иерусалимской патриархии начинался Крестный ход к Гробу Господню, который завершался перед входом в кувуклию, в пещеру вносили большую лампаду, в которой должен был возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя), затем Иерусалимский патриарх входил внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике – чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь, после этого вход в часовню опечатывался и наступала тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня, после паузы патриарх выносил из кувуклии лампаду с Благодатным огнем. Особое значение таинству этой церемонии придают православные христиане в Греции, России, Украине и некоторых других странах восточной Европы. Армянские христиане настаивают на том, что не бывает чудес по расписанию, христиане-копты также не принимают это явление как чудесное, хотя и те, и другие чтут традицию освящения Благодатного огня