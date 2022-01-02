ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива

В ночь на воскресенье, 2 января, военно-воздушные силы и танки ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на недавний ракетный обстрел Тель-Авива.

Самолеты и вертолеты выпустили ракеты по позициям ракетчиков ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Танки обстреливали позиции боевиков ХАМАСа на границе сектора Газы.

ЦАХАЛ подчеркивает, что возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия против Израиля с территории сектора Газы.

По данным агентства Safa, офис которого находится в Газе, ЦАХАЛ начал атаку вскоре после полуночи. Сначала израильские самолеты атаковали объект боевиков к западу от Хан-Юниса, в южной части сектора. Не менее 10 ракет были выпущены по объекту "Аль-Кадисия" к западу от Хан-Юниса. После этого артиллерия или танки обстреляли позиции боевиков к западу от Бейт-Лахии и около Бейт-Хануна, на севере сектора. Причинен значительный ущерб, сведений об убитых или раненых нет.

Телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу, передает, что боевики обстреливали израильские вертолеты, выпустив по ним две ракеты из ПЗРК.

Ракетный обстрел Тель-Авива 1 января 2022 года

В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов. Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.

Около 7:30 в ЦАХАЛе подтвердили, что поступила информация о взрывах, которая проверяется. Не исключено, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газы.

Около 8 утра пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 1 января из сектора Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Поскольку ракеты упали в море, система ПРО "Железный купол" задействована не была, заявляют военные.

Блогеры из сектора Газы сообщали, что ракетный обстрел Тель-Авива утром 1 января был осуществлен боевиками "Исламского джихада". В публикациях говорилось, что таким образом израильтян "поздравили с Новым годом". По мнению израильского блогера "Абу Али", обстрел мог быть акцией в поддержку активиста этой организации, заключенного Хишама Абу Хауаша, который объявил голодовку почти 140 дней назад и, по словам его родственников, впал в кому около 3 часов ночи 1 января.

Израильская радиостанция "Кан Бет" цитировала другие источники в Газе, выдвигающие предположение о том, что пуск ракет из сектора в сторону Тель-Авива утром 1 января мог быть следствием "погодных условий": в секторе, как и во многих районах Израиля, с утра шел дождь. Официально эта версия никем не подтверждается.

Не исключено, что речь идет об обстреле, приуроченном к 13-й годовщине ликвидации одного из лидеров боевиков ХАМАСа – Низара Райана.

Власти Египта передали представителям Израиля заявление руководства ХАМАСа о том, что утренний ракетный обстрел был "ошибочным".

Реакция ЦАХАЛа на заявления ХАМАСа об "ошибочном" запуске ракет: израильское командование эту версию не принимает.

15:00. Телеканал "Фалястин аль-Юм" передает, что в ожидании ответного удара ЦАХАЛа "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") эвакуируют боевиков и обслуживающий персонал со своих объектов в секторе Газы. Прекращены тренировки и учебная подготовка боевиков. Сведений об аналогичных действиях ХАМАСа не поступало. Но очевидно, что и ХАМАС готовится к ударам ЦАХАЛа.

Отметим, что предыдущий ракетный обстрел из сектора Газы был 13 сентября 2021 года. В октябре-декабре из Газы в сторону Израиля не было выпущено ни одной ракеты.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2022-й год.

Январь. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.