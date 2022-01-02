ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива
В ночь на воскресенье, 2 января, военно-воздушные силы и танки ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на недавний ракетный обстрел Тель-Авива.
Самолеты и вертолеты выпустили ракеты по позициям ракетчиков ХАМАСа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Танки обстреливали позиции боевиков ХАМАСа на границе сектора Газы.
ЦАХАЛ подчеркивает, что возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия против Израиля с территории сектора Газы.
По данным агентства Safa, офис которого находится в Газе, ЦАХАЛ начал атаку вскоре после полуночи. Сначала израильские самолеты атаковали объект боевиков к западу от Хан-Юниса, в южной части сектора. Не менее 10 ракет были выпущены по объекту "Аль-Кадисия" к западу от Хан-Юниса. После этого артиллерия или танки обстреляли позиции боевиков к западу от Бейт-Лахии и около Бейт-Хануна, на севере сектора. Причинен значительный ущерб, сведений об убитых или раненых нет.
Телеканал "Аль-Акса", принадлежащий ХАМАСу, передает, что боевики обстреливали израильские вертолеты, выпустив по ним две ракеты из ПЗРК.
Ракетный обстрел Тель-Авива 1 января 2022 года
В 6:58 в населенных пунктах центра Израиля (Тель-Авив, Холон, Бат-Ям и др.) были слышны несколько взрывов. Никаких сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, при этом слышно не было.
Около 7:30 в ЦАХАЛе подтвердили, что поступила информация о взрывах, которая проверяется. Не исключено, что речь идет о ракетном обстреле из сектора Газы.
В 7:40 пресс-служба полиции передала: "В полицию Израиля поступили сообщения о взрывах в море около побережья Тель-Авива. О причиненном ущербе или пострадавших не сообщалось. Проводится расследование". Морская полиция была привлечена для поиска обломков ракет на морском дне.
Около 8 утра пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что утром 1 января из сектора Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. Поскольку ракеты упали в море, система ПРО "Железный купол" задействована не была, заявляют военные.
Блогеры из сектора Газы сообщали, что ракетный обстрел Тель-Авива утром 1 января был осуществлен боевиками "Исламского джихада". В публикациях говорилось, что таким образом израильтян "поздравили с Новым годом". По мнению израильского блогера "Абу Али", обстрел мог быть акцией в поддержку активиста этой организации, заключенного Хишама Абу Хауаша, который объявил голодовку почти 140 дней назад и, по словам его родственников, впал в кому около 3 часов ночи 1 января.
Израильская радиостанция "Кан Бет" цитировала другие источники в Газе, выдвигающие предположение о том, что пуск ракет из сектора в сторону Тель-Авива утром 1 января мог быть следствием "погодных условий": в секторе, как и во многих районах Израиля, с утра шел дождь. Официально эта версия никем не подтверждается.
Не исключено, что речь идет об обстреле, приуроченном к 13-й годовщине ликвидации одного из лидеров боевиков ХАМАСа – Низара Райана.
Власти Египта передали представителям Израиля заявление руководства ХАМАСа о том, что утренний ракетный обстрел был "ошибочным".
Ракеты были запущены из сектора Газы из установок, расположенных на позициях боевиков террористической организации ХАМАС, пишет израильский сайт "Маарив".
Реакция ЦАХАЛа на заявления ХАМАСа об "ошибочном" запуске ракет: израильское командование эту версию не принимает.
15:00. Телеканал "Фалястин аль-Юм" передает, что в ожидании ответного удара ЦАХАЛа "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") эвакуируют боевиков и обслуживающий персонал со своих объектов в секторе Газы. Прекращены тренировки и учебная подготовка боевиков. Сведений об аналогичных действиях ХАМАСа не поступало. Но очевидно, что и ХАМАС готовится к ударам ЦАХАЛа.
Отметим, что предыдущий ракетный обстрел из сектора Газы был 13 сентября 2021 года. В октябре-декабре из Газы в сторону Израиля не было выпущено ни одной ракеты.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)
2022-й год.
Январь. 2 ракеты. Погибших и раненых нет.
2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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