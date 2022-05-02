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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 14:12

Премьер-министр Беннет назвал слова Лаврова о "еврейской крови у Гитлера" неправдой и неприемлемыми по сути

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Премьер-министр Беннет назвал слова Лаврова о "еврейской крови у Гитлера" неправдой и неприемлемыми по сути Премьер-министр Беннет назвал слова Лаврова о "еврейской крови у Гитлера" неправдой и неприемлемыми по сути

Премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "еврейской крови у Гитлера".

"Необходимо немедленно прекратить использование темы Катастрофы в качестве средства политической борьбы и взаимных нападок. Его (Лаврова) слова являются неправдой и неприемлемы по сути. Целью подобной лжи является попытка направить в адрес евреев обвинения совершении самых страшных преступлений в отношении самих евреев и освободить от ответственности гонителей нашего народа", – заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Глава МИД Израиля Яир Лапид так прокомментировал это заявление главы российского МИДа: "Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".


Председатель правления мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Дани Даян назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения".

Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИДа: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ложным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".

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