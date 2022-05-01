Лавров: "Что с того, что Зеленский еврей? Гитлер тоже имел еврейскую кровь"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье, 1 мая, дал интервью итальянской телекомпании Mediaset, в ходе которого сделал несколько заявлений, привлекших внимание других СМИ.

В этом интервью Лавров утверждал, что в рядах украинских батальонов "Азов" и "Айдар" сражаются неонацисты. "Нацификация есть: захваченные в плен боевики батальонов "Азов", "Айдар" и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов "Ваффен-СС", открыто читают и пропагандируют "Майн кампф", - цитирует главу МИД ТАСС.

Израильские СМИ обращают внимание на ответ Лаврова на вопрос о том, как Зеленский может поддерживать "неонацистов", если он сам еврей. Сайт "Мако" пишет , что на это глава российского МИДа ответил, что "еврейство Зеленского не мешает наличию нацистских элементов в Украине", и добавил: "верю, что у Гитлера тоже была еврейская кровь".

Кроме того, в этом интервью Лавров заявил, что "ВС России не подгоняют ход операции под какую-то дату, включая День Победы...Темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих" ( РИА Новости).

Он заявил, что Москва не требует от Зеленского сдаться. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность, они этим занимаются по всему миру" (ТАСС).

На вопрос о здоровье Путина, Лавров уклончиво предложил "спросить об этом иностранных лидеров, которые общались в последнее время с президентом России" (ТАСС).

Президент России Владимир Путин, говоря недавно о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения, заявил Лавров (РИА Новости).