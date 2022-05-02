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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 23:06

В Израиль прибыла команда Белого дома для организации визита Джо Байдена

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Визит Беннета в Белый дом в августе 2021 года

По информации сайта газеты "Гаарец", в воскресенье, 1 мая, в Израиль прибыла американская делегация, в задачи которой входит подготовка визита президента США Джо Байдена в Израиль.

В понедельник, 2 мая, представители Белого дома уже начали проводить встречи, на которых обсуждается программа визита американского президента.

По данным "Гаарец", в прошлый четверг, из Белого дома звонили в канцелярию главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса, чтобы обсудить возможность организации визита Байдена еще и в Рамаллу.


На прошлой неделе обозреватель телеканала "Кешет" Дана Вайс сообщила, что визит Байдена в Израиль запланирован на 20 июня. Байден принял приглашение посетить Израиль в ходе телефонного разговора с главой израильского правительства Нафтали Беннетом. Беседа состоялась 24 апреля.

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