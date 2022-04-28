Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле28 апреля 2022 г., 14:45

СМИ: Байден посетит Израиль 20 июня

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: Байден посетит Израиль 20 июня

По данным обозревателя N12 Даны Вайс, визит в Израиль президента США Джо Байдена запланирован на 20 июня.

Байден принял приглашение посетить Израиль в ходе телефонного разговора с главой израильского правительства Нафтали Беннетом. Беседа состоялась 24 апреля.

Расписание визита в Израиль американского президента пока не публикуется.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2022
В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:58 30-летнему жителю Иерусалима предъявлены обвинения в работе на ХАМАС
15:27 Сын Нафтали Беннета получил письмо с пулей в конверте
15:00 Из Рахата в "Сороку" доставлена маленькая девочка с отверткой в шее
15:00 "Глобс": три сына раввина Каневского поссорились из-за наследства
14:45 СМИ: Байден посетит Израиль 20 июня
13:54 Суд Союза журналистов признал материал "Гаарец" подстрекательством к гражданской войне против "харедим"
13:26 ДТП в Галилее: двое тяжело пострадавших
13:11 Солдат НАХАЛ, застреливший сослуживца при игре с оружием, признан виновным в убийстве по легкомысленности
12:43 На церемонии в Кнессете премьер-министр Беннет рассказал о связи имен его дочерей с историей Холокоста
12:32 Задержан житель деревни Муавия, напавший на полицейского
Загрузка...