СМИ: Байден посетит Израиль 20 июня
По данным обозревателя N12 Даны Вайс, визит в Израиль президента США Джо Байдена запланирован на 20 июня.
Байден принял приглашение посетить Израиль в ходе телефонного разговора с главой израильского правительства Нафтали Беннетом. Беседа состоялась 24 апреля.
Расписание визита в Израиль американского президента пока не публикуется.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 апреля 2022
В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль
В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль