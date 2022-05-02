МИД Израиля потребовал от российского посла разъяснений по поводу слов Лаврова

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова, чтобы потребовать от него разъяснений по поводу заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что "высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".

Также с осуждением слов Лаврова выступили министр связи Йоаз Гендель, замминистра экономики Яир Голан, министр социального обеспечения Меир Коэн, председатель комиссии Кнессета по законодательству Гилад Карив, депутат партии ШАС Яаков Марги, председатель мемориала "Яд ва-Шем" Дани Даян, руководство Антидиффамационной лиги и Всемирной сионистской организации.