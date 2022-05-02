Иерусалим:
13 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 10:34

МИД Израиля потребовал от российского посла разъяснений по поводу слов Лаврова

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
МИД Израиля потребовал от российского посла разъяснений по поводу слов Лаврова

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Российской Федерации в Израиле Анатолия Викторова, чтобы потребовать от него разъяснений по поводу заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что "высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".


Также с осуждением слов Лаврова выступили министр связи Йоаз Гендель, замминистра экономики Яир Голан, министр социального обеспечения Меир Коэн, председатель комиссии Кнессета по законодательству Гилад Карив, депутат партии ШАС Яаков Марги, председатель мемориала "Яд ва-Шем" Дани Даян, руководство Антидиффамационной лиги и Всемирной сионистской организации.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 мая 2022
Лапид назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера "непростительными и возмутительными"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 мая 2022
Председатель "Яд ва-Шем" назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера опасным бредом
// NEWSru.co.il // В мире // 01 мая 2022
Лавров о еврейском происхождении Зеленского: "Боюсь ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:52 В Рамле задержан вооруженный палестинский араб
10:34 МИД Израиля потребовал от российского посла разъяснений по поводу слов Лаврова
09:41 Судья Агмон-Гонен обвинила Айелет Шакед в давлении в связи с решениями по украинским беженцам
09:39 Лапид назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера "непростительными и возмутительными"
09:15 За последние две недели на базе ВВС "Неватим" приземлились 8 военнотранспортных самолетов из ОАЭ
08:50 Драка в Тель-Шеве, один из пострадавших в тяжелом состоянии
08:40 Полиция предотвратила контрабанду крупной партии оружия из Иордании
08:27 Maan сообщает о троих раненых в ходе столкновений с израильскими военными около Рамаллы
08:05 Председатель "Яд ва-Шем" назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера опасным бредом
06:53 Пожар в жилом доме в Ашдоде: трое пострадавших
Загрузка...