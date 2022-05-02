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NEWSru.co.il :: В Израиле2 мая 2022 г., 08:05

Председатель "Яд ва-Шем" назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера опасным бредом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Председатель правления мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Дани Даян

Председатель правления мемориального комплекса "Яд ва-Шем" Дани Даян назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения".

Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИДа: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ложным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".


Министр связи Израиля Йоаз Гендель назвал слова Лаврова бредом, призванным оправдать ужасы, творимые Россией в Украине, и подчеркнул, что не готов мириться с неуважением к жертвам Холокоста.

Депутат Яир Голан (МЕРЕЦ) заявил, что слова Лаврова являются ложными по факту и антисемитскими по сути, отражая то, что являет собой российская власть.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

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// NEWSru.co.il // В мире // 01 мая 2022
Лавров о еврейском происхождении Зеленского: "Боюсь ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь"

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