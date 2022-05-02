Лапид назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Гитлера "непростительными и возмутительными"

Глава МИД Израиля Яир Лапид прокомментировал интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова итальянской телекомпании Mediaset, в котором он, в частности, упомянул о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, в частности, заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

"Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", – отреагировал Лапид на эти слова Лаврова.