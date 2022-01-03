Заканчивается запись на программы для одаренных детей

Запись на программы для одаренных и эрудированных школьников, которая началась в ноябре 2021 года, подходит к концу. С начала объявления о записи на программы были поданы тысячи заявок. В Центре ученых будущего подчеркивают, что записаться на программы можно даже если в прошлом учащийся не сдавал специальные экзамены, но вы считаете, что ваш ребёнок эрудирован и способен справиться с дополнительной нагрузкой.

Запись на вступительные экзамены на все программы закончится 16 января 2022 года. Узнать более подробную информацию о программах и записаться на них, а также записаться на дни открытых дверей, которые пройдут в режиме онлайн, можно на сайте: madaney.net.

Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 8-9 классов (хет-тет) со всей страны.

"Альфа": Программа предназначена для одаренных детей. Ее цель – обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, Альфа предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.

В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).

Для выпускников 8-х классов ("хет") "Альфа" – трехгодичная программа и для выпускников 9-х классов (хет) – двухгодичная. Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2022-2023) в следующих учебных заведениях: Ариэльский университет в Самарии (только для девушек), Тель-авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Технион в Хайфе, Институт Вейцмана в Рэховоте, Университет Бен-Гурион в Беэр-Шеве, Университет Бар-Илан.

"Идея": Программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-й класс, в области гуманитарных наук.

В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и который будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2022-2023) в Тель-Авивском университете и Еврейском университете в Иерусалиме.

"Одиссея": Программа "Одиссея" сформирована совместно с департаментом кибернетики при канцелярии главы правительства и при поддержке Фонда Раши. Она разработана с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров – изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-м (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Отбор на проект и учеба проводятся в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме, в университете Бен-Гурион в Беэр-Шеве, в Технионе в Хайфе, в Университете Бар-Илан и в академическом колледже Тель-Хай. Содержание программ может отличаться друг от друга – в зависимости от вуза. Записаться можно только в одно учебное заведение, в котором и будет проходить учеба в рамках проекта.

Публикуется в рамках информационного партнерства