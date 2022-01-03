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NEWSru.co.il :: В Израиле3 января 2022 г., 15:56

Услуги суррогатного материнства станут доступными для однополых пар и одиночек

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Итай (справа) и Йоав Пинкас-Арад со своей дочерью Ор

Во вторник, 4 декабря, министерство здравоохранения опубликует новую формулировку закона о суррогатном материнстве, позволяющую однополым парам и мужчинам-одиночкам заводить в Израиле детей с помощью суррогатного материнства.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц и генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш встретятся с представителями ЛГБТ-сообщества, чтобы представить им новую формулировку закона.

Соответствующие изменения вступят в силу 11 января.


Напомним, в июле БАГАЦ распорядился принять соответствующие поправки к закону о суррогатном материнстве в течение полугода.

Ранее к услугам суррогатных матерей в Израиле могли прибегать только гетеросексуальные пары, не имеющие возможности заводить детей иным образом.

Однополые пары и одиночки могли заводить детей с помощью суррогатного материнства только за границей, что было связано не только с большими финансовыми затратами, но и с огромными бюрократическими трудностями, из-за которых многим парам приходилось месяцами жить за границе, ожидая возможности ввести ребенка в Израиль.

В 2018 году депутат от партии "Еш Атид" Яэль Герман предложила внести в закон о суррогатном материнстве поправку, распространяющую закон на однополые пары и мужчин-одиночек. Обсуждение поправок было отложено на неопределенный срок.

В начале 2020 года БАГАЦ вынес решение о том, что существующий закон о суррогатном материнстве является антиконституционным, поскольку нарушает право на равенство и на заведение семьи, и дал Кнессету год на то, чтобы принять соответствующие поправки к закону о суррогатном материнстве. 6 июня 2021 года государство уведомило Высший суд справедливости, что политическая ситуация не позволяет продвигать принятие поправок, открывающих однополым парам и одиноким мужчинам доступ к услугам суррогатного материнства. Поскольку закон не был изменен, то БАГАЦ распорядился распространить фигурирующие в существующем законе определения на однополые пары и одиноких мужчин.


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БАГАЦ распорядился разрешить суррогантное материнство в Израиле для однополых пар и мужчин одиночек

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