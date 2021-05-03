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NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2021 г., 14:25

Вступил в силу запрет на посещение израильтянами семи стран, включая Украину

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Вступил в силу запрет на посещение израильтянами семи стран, включая Украину

В понедельник, 3 мая, вступили в силу новые правила въезда в Израиль и выезда из страны. В частности, с этого дня гражданам Израиля запрещено посещать семь государств: Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию.

Запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Под запрет не попадают гуманитарные случаи, участники спортивных сборов и состязаний и официальные представители государственных структур.


Для подачи просьбы о вылете в одну из вышеперечисленных семи стран следует заполнить бланк на сайте пограничной службы. Прошение будет рассмотрено специальной комиссией по исключительным случаям.

Граждане и жители Израиля, постоянно проживающие в семи вышеперечисленных странах, также могут вернуться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

Иностранные граждане, а также сотрудники израильских государственных служб не должны подавать для посещения этих стран специальные прошения.

Также 3 мая вступает в силу положение о режиме самоизоляции для людей, возвращающихся из Украины, Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Это положение распространяется как на тех, кто не сделал прививку, так и для прошедших вакцинацию. При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина.

Срок обязательного карантина зависит от наличия отрицательного результата тестов на коронавирус. Без прохождения тестов – 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов – 10 дней.


Напомним, ранее правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом в ходе телефонного голосования утвердила предложение министерства здравоохранения о продления положения о предъявлении отрицательного теста на коронавирус для въезда в Израиль. Согласно данному положению, для въезда в страну необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов перед въездом, а также сделать проверку на коронавирус сразу после пересечения границы.

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