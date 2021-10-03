К борьбе с оружием, хранящемся в арабском секторе, будут привлечены армия и ШАБАК

В воскресенье, 3 октября, правительство утвердило план по борьбе с преступностью в арабском секторе, представленный заместителем министра внутренней безопасности Йоавом Сегаловичем.

Этот план предполагает координацию работы между полицией, Службой общей безопасности, Совета национальной безопасности, юридическим советником правительства, прокуратурой, налоговым управлением, Управлением по борьбе с отмыванием денег.

20-й телеканал передал, что на заседании правительства было принято решение на первом этапе сосредоточиться на борьбе с оружием, хранящемся незаконно у гражданских лиц. На этом этапе к борьбе с оружием подключатся ЦАХАЛ и ШАБАК.

Министерство юстиции будет продвигать ряд законов, в соответствии с которыми будут предоставлены дополнительные полномочия правоохранительным органам, включая закон о минимальном сроке лишения свободы за хранение оружия и торговлю им.

Пресс-служба главы правительства также сообщила, что в ходе обсуждения выяснилось, что нет необходимости во внесении изменений в закон о ШАБАке. Служба общей безопасности будет действовать по необходимости в рамках существующего закона, который позволяет осуществлять данные ей полномочия.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Йоав Сегалович назначен координатором по борьбе с преступностью в арабском секторе.