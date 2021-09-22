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NEWSru.co.il :: В Израиле22 сентября 2021 г., 21:48

Задержание вооруженного жителя Яффо на набережной Тель-Авива. Подробности

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Задержание вооруженного жителя Яффо на набережной Тель-Авива. Подробности

В среду, 22 сентября, около 17:30 несколько человек позвонили в полицию с набережной Тель-Авива, чтобы сообщить о вооруженном мужчине на пересечении улиц Герберт Самюэль и Зрубавель.

По словам очевидцев, женщина, находившаяся за рулем машины, стоявшей на светофоре перед пешеходным переходом, кричала: "Террорист!" и звала на помощь. После этого из ее машины выскочил мужчина, вооруженный пистолетом-пулеметом.

Несколько гражданских, находившихся рядом с местом происшествия, после непродолжительной схватки с предполагаемым террористом обезоружили его и удерживали до приезда полиции.


Во время этого инцидента не было сделано ни одного выстрела.

Парамемедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что в схватке с вооруженным мужчиной 30-летний житель Лода получил травму. Медицинская помощь для выхода из шокового состояния также потребовалась женщине-водителю.

Телеканал "Кан-11" передал, что, по данным следствия, инцидент начался с конфликта на стройке в тель-авивском квартале Керем а-Тайманим, после которого житель Яффо, держа в руках оружие, выбежал за пределы стройплощадки и побежал к набережной. На набережной он заскочил в стоявший на светофоре автомобиль. Женщина, водитель машины, начала кричать и звать на помощь. Предполагаемый террорист выскочил из машины и попытался скрыться, но был остановлен прохожими. В репортаже телеканала говорилось, что задержанный имеет серию приводов в полицию. Несколько месяцев назад он был арестован после угроз убить отца и других родственников. Известно, что он наркозависим.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 сентября 2021
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