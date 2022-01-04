Новые очаги птичьего гриппа выявлены в поселке Рам-Он

Во вторник, 4 января, министерство сельского хозяйства уведомило о выявлении еще двух очагов птичьего гриппа (H5N1): на фермах поселка Рам-Он (Галилея, около границы с Палестинской автономией) заражены десятки тысяч кур.

Ранее сообщалось о выявлении очагов птичьего гриппа в поселках Нахалаль, Гадиш, Неот-Голан, Гиват Йоав, Дебора, Барак и др.