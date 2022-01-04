Новые очаги птичьего гриппа выявлены в поселке Рам-Он
Во вторник, 4 января, министерство сельского хозяйства уведомило о выявлении еще двух очагов птичьего гриппа (H5N1): на фермах поселка Рам-Он (Галилея, около границы с Палестинской автономией) заражены десятки тысяч кур.
Ранее сообщалось о выявлении очагов птичьего гриппа в поселках Нахалаль, Гадиш, Неот-Голан, Гиват Йоав, Дебора, Барак и др.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 января 2022
Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Нахалале, заражены около 42 тысяч индеек
Новый очаг птичьего гриппа выявлен в Нахалале, заражены около 42 тысяч индеек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 декабря 2021
Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро
Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро