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NEWSru.co.il :: В Израиле30 декабря 2021 г., 22:57

Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро

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Один из ведущих исследователей Кинерета высказал опасение, что вирус птичьего гриппа может попасть в озеро

В четверг, 30 декабря, биолог Моше Гофен, один из ведущих исследователей Кинерета, в беседе с корреспондентом 11-го телеканала высказал опасение, что вирус птичьего гриппа из озера Хула может попасть в озеро.

По словам профессора, поскольку на данном этапе ничего сделать невозможно, необходимо предупредить общественность об угрозе, так как вирус птичьего гриппа может быть опасен для людей.

Ассоциация городов Кинерета вечером 30 декабря сообщила, что с начала вспышки эпидемии птичьего гриппа в долине Афула проводится мониторинг состояния воды совместно с Управлением водного хозяйства, Управлением природы и заповедников и министерством сельского хозяйства. В пробах воды, взятых на различных участках побережья, в двух местах на реке Иордан, вирус птичьего гриппа не обнаружен.


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