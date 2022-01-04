Разрешены к публикации имена погибших пилотов военного вертолета

Утром 4 января были разрешены к публикации имена двух погибших офицеров, пилотов вертолета "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), разбившегося накануне вечером около Хайфы.

В результате происшедшей катастрофы погибли: подполковник Эрез Сахьяни (38) из Махане-Йегудит, заместитель командира базы ВВС "Рамат-Давид", оставил после себя вдову и троих детей; майор Хен Фогель (27) из Хайфы, пилот вертолета из эскадрильи "Магиней Маарав".

В ночь на вторник, 4 января, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что накануне вечером в Средиземное море около побережья Хайфы упал вертолет "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), совершавший тренировочный полет.

На борту вертолета находились три члена экипажа: офицер морского патруля и два пилота (оба офицеры, в звании подполковника и майора).

Была проведена поисково-спасательная операция, в которой были задействованы бойцы подразделения подводных операций ЯЛТАМ, "Шайетет 13", 669-го подразделения и морской полиции.

Удалось спасти офицера морского патруля, он доставлен больницу. Однако оба пилота погибли.

ЦАХАЛ уведомил близких погибших о происшедшей трагедии.

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин отдал приказ о временном прекращении полетов вертолетов "Аталеф" и приостановлении всех тренировочных полетов. Начато расследование, комиссию возглавил полковник Т.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления травмированному офицеру.

Специалисты, комментирующие трагедию в израильских СМИ, склоняются к версии о технической неисправности вертолета. Версия ошибки пилотирования менее вероятна, так как вертолетом управляли очень опытные пилоты. По данным синоптиков, погодные условия были обычными для этого времени года, хотя 3 января около побережья были замечены несколько торнадо.

Первая информация о падении вертолета около Хайфы поступила примерно в 22 часа вечера 3 января. Корреспондент NEWSru.co.il передал из Хайфы, что спасательные работы начались в районе пляжа Бат-Галим. Радиостанция "Кан Бет" передала, что крушение потерпел морской вертолет AS565 Panther ("Аталеф"). После учебного полета продолжительностью около часа он возвращался к точке вылета. Вертолет упал в море, приблизительно в 700-800 метрах от берега. Кармела Менаше, корреспондент новостной корпорации "Кан", передала, что в больницу РАМБАМ доставлен один человек. Его состояние средней тяжести. На месте крушения продолжились поиски двух членов экипажа. Приблизительно через два часа после катастрофы израильские СМИ сообщили, что члены экипажа, считавшиеся пропавшими, обнаружены. На двух "скорых" они были доставлены в больницу РАМБАМ. Позже стало известно, что двое военнослужащих погибли.