Однополые пары смогут обращаться к суррогатным матерям уже на следующей неделе, но суррогатных матерей не хватает

Во вторник, 4 января, министерство здравоохранения объявило, что уже со следующей недели однополые пары и мужчины-одиночки смогут прибегать в Израиле к услугам суррогатных матерей.

Согласно принятому в стране процессу, желающие прибегнуть к этим услугам сами связываются с женщиной, которая готова выполнить эту роль, после чего проходят комиссию для вынесения окончательного решения по этому вопросу.

По данным минздрава, всего около 100 женщин в год в Израиле готовы оказывать эти услуги.

Напомним, в июле БАГАЦ распорядился принять соответствующие поправки к закону о суррогатном материнстве в течение полугода.

Ранее к услугам суррогатных матерей в Израиле могли прибегать только гетеросексуальные пары, не имеющие возможности заводить детей иным образом.

Однополые пары и одиночки могли заводить детей с помощью суррогатного материнства только за границей, что было связано не только с большими финансовыми затратами, но и с огромными бюрократическими трудностями, из-за которых многим парам приходилось месяцами жить за границе, ожидая возможности ввести ребенка в Израиль.

В 2018 году депутат от партии "Еш Атид" Яэль Герман предложила внести в закон о суррогатном материнстве поправку, распространяющую закон на однополые пары и мужчин-одиночек. Обсуждение поправок было отложено на неопределенный срок.

В начале 2020 года БАГАЦ вынес решение о том, что существующий закон о суррогатном материнстве является антиконституционным, поскольку нарушает право на равенство и на заведение семьи, и дал Кнессету год на то, чтобы принять соответствующие поправки к закону о суррогатном материнстве. 6 июня 2021 года государство уведомило Высший суд справедливости, что политическая ситуация не позволяет продвигать принятие поправок, открывающих однополым парам и одиноким мужчинам доступ к услугам суррогатного материнства. Поскольку закон не был изменен, то БАГАЦ распорядился распространить фигурирующие в существующем законе определения на однополые пары и одиноких мужчин.