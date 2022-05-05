Сегодня, в 74-й День независимости Израиля, состоится праздничный воздушный парад

В четверг, 5 мая, в 74-й День независимости Израиля, пройдет традиционный военно-воздушный парад.

В небо будут подняты боевые самолеты F-35i ("Адир"), F-15 ("Баз"), F-16i ("Суфа), F-16 ("Барак"), M346i ("Лави"), три вида военно-транспортных вертолетов, пять видов военно-транспортных самолетов, а также вертолеты полиции Израиля и самолеты пожарной эскадрильи.

Парад будет проходить с 10:30 до 13:30 над десятками населенных пунктов от Галилейского выступа на севере до Эйлата на юге. Впервые самолеты во время воздушного парада пролетят над Хевроном. Кроме того, состоится специальный пролет над резиденцией президента Израиля в Иерусалиме.

Также с 9:00 до 15:00 состоятся выступления аэробатической группы ВВС ЦАХАЛа, за которыми можно будет наблюдать в Тель-Авиве, Ашдоде, Хайфе, Тверии, Иерусалиме и других городах.

В период проведения парада в воздушном пространстве Израиля запрещено использование беспилотных летательных аппаратов.

(См. расписание воздушного парада по населенным пунктам на карте, подготовленной ВВС ЦАХАЛа)