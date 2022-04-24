Воздушный парад Дня Независимости впервые пройдет над Хевроном, сообщает "Кан Бет". Согласно опубликованной информации, парад пройдет над Пещерой праотцев, над самим городом, над Кирьят-Арбой. Затем самолеты пролетят над Гуш-Эционом.

Глава местного совета Кирьят-Арбы Элиягу Либман заявил: "Лучше поздно, чем никогда. Мы очень рады и отдаем честь ЦАХАЛу и ВВС с площади перед Пещерой праотцев".