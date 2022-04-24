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NEWSru.co.il :: В Израиле24 апреля 2022 г., 13:03

Воздушный парад Дня Независимости впервые пройдет над Хевроном

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Воздушный парад Дня Независимости впервые пройдет над Хевроном, сообщает "Кан Бет". Согласно опубликованной информации, парад пройдет над Пещерой праотцев, над самим городом, над Кирьят-Арбой. Затем самолеты пролетят над Гуш-Эционом.


Глава местного совета Кирьят-Арбы Элиягу Либман заявил: "Лучше поздно, чем никогда. Мы очень рады и отдаем честь ЦАХАЛу и ВВС с площади перед Пещерой праотцев".

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