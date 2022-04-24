Воздушный парад Дня Независимости впервые пройдет над Хевроном
Воздушный парад Дня Независимости впервые пройдет над Хевроном, сообщает "Кан Бет". Согласно опубликованной информации, парад пройдет над Пещерой праотцев, над самим городом, над Кирьят-Арбой. Затем самолеты пролетят над Гуш-Эционом.
Глава местного совета Кирьят-Арбы Элиягу Либман заявил: "Лучше поздно, чем никогда. Мы очень рады и отдаем честь ЦАХАЛу и ВВС с площади перед Пещерой праотцев".
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день