Канцелярия Нафтали Беннета: Владимир Путин извинился за антисемитское высказывание Лаврова

Канцелярия премьер-министра Израиля, сообщая о состоявшемся утром 5 мая разговоре Нафтали Беннета с Владимиром Путиным, передала, что российский президент поздравил граждан Израиля с Днем Независимости и извинился за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

В сообщении канцелярии главы правительства говорится, что в ходе беседы Нафтали Беннет попросил президента РФ рассмотреть различные варианты эвакуации людей с "Азовстали" в Мариуполе из гуманитарных соображений. Это просьба стала результатом состоявшейся днем ранее беседы Беннета с президентом Украины Владимиром Зеленским. В сообщении отмечается, что "президент Путин пообещал разрешить эвакуацию гражданских лиц, включая раненых, через гуманитарные коридоры ООН и "Красного Креста".

"Кроме того, стороны обсудили высказывание министра иностранных дел России Лаврова. Глава правительства принял извинения Владимира Путина за слова Лаврова, и поблагодарил президента РФ за его отношение к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - говорится в сообщении пресс-службы канцелярии Нафтали Беннета.

Отметим, что пресс-служба Кремля также отчиталась о состоявшемся разговоре Владимира Путина и Нафтали Беннета, перечислив все основные темы беседы. Однако в пресс-релизе Кремля ничего не говорится о принесенных извинениях за слова Лаврова.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset, сделал несколько заявлений, которые были негативно восприняты не только в Израиле, но и в других странах. Среди прочего Лаврон в этом интервью сказал : "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."

Многие израильские политики, включая главу правительства Нафтали Беннета, выступили с осуждением главы российского МИДа. Что, в свою очередь, вызвало серию антиизраильских заявлений со стороны МИД РФ.