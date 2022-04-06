Председатель коалиции Идит Сильман объявила о выходе из коалиции

Депутат партии "Ямина" Идит Сильман, занимающая посты председателя коалиции и председателя комиссии Кнессета по здравоохранению, объявила о своем выходе из коалиции.

Причиной данного шага, лишающего коалицию большинства в Кнессете, стал ее конфликт с коалиционными фракциями на левом фланге коалиции. В частности, Сильман вступила в открытый конфликт с министром здравоохранения Ницаном Горовицем (МЕРЕЦ) по поводу вопроса о проносе квасного в больницы в дни праздника Песах.

Сильман не намерена подавать в отставку из Кнессета, а будет в нем депутатом вне фракции, как и Амихай Шикли, также отколовшийся от фракции партии "Ямина". В результате партия главы правительства остается с пятью депутатами.

В сложившейся ситуации у коалиции остается 60 депутатов, что существенно затруднит проведение ею законов и сделает невозможным утверждение государственного бюджета и основных законов.

Глава оппозиции, лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу заявил в связи с происшедшим: "Меня потрясло заявление депутата Кнессета Идит Силман, и я приветствую ее решение вместе с огромной частью народа Израиля, ждавшей этого момента. Идит, ты доказала, что тобой движет забота о еврейской идентичности государства Израиль, забота об Эрец Исраэль, и я поздравляю тебя с возвращением домой, в национальный лагерь. Ты доказала, что настоящие представители общественности действуют по велению своей совести, и нет большей чести, чем эта. Призываю всех, кто избран благодаря голосам сторонникам национального лагеря, присоединиться к Идит и вернуться домой, вас примут со всем уважением и с распростертыми объятиями".