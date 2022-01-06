О возобновлении туризма на фоне пятой волны коронавируса. Интервью с министром Развозовым

В воскресенье, 9 января, Израиль после длительного перерыва откроется для привитых и переболевших иностранных туристов. О возобновлении туризма, а также о пятой волне коронавируса в стране, скандалах в правительстве и происходящем в партии "Еш Атид" корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с министром туризма Константином (Йоэлем) Развозовым.

Господин министр, давайте попробуем навести порядок в новых правилах открытия страны для иностранных туристов. Итак, 9 января Израиль откроется для всех привитых и переболевших иностранцев, кроме тех, кто привит российской вакциной "Спутник V"?

Не совсем. Израиль откроется для всех иностранных граждан, переболевших или привитых вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Мы даже не обсуждали вакцины, не признанные ВОЗ, кроме одной – "Спутник V". Как вы наверняка помните, осенью было принято решение впускать привитых "Спутником" туристов на том условии, что после въезда в Израиль, помимо ПЦР-теста на коронавирус, они будут делать серологическую проверку. Но мы поняли, что от этого больше вреда, чем пользы. Ведь что мы будем делать с туристами, получившими отрицательную серологию? Отправлять их назад? Держать в гостиницах?

В любом случае, в настоящий момент министерство здравоохранения считает, что пока у нас недостаточно данных о том, как "Спутник" защищает от штамма "омикрон". Учитывая, что в Израиле сейчас очень легко заразиться, это может быть опасным. Что будут делать туристы? Сидеть в карантине в гостинице? А если, не дай Бог, кто-то тяжело заболеет?

Но ситуация должна скоро измениться. В январе в Россию должна приехать делегация ВОЗ, чтобы, наконец, рассмотреть утверждение российской вакцины. Есть все основания полагать, что в феврале она уже будет утверждена, и тогда все станет проще. Если нет, будем думать, что делать.

А почему Россию до сих пор не открыли для израильтян?

Мы постоянно это обсуждаем и работаем над тем, чтобы это произошло. Но это должно быть обоюдно – у нас ведь пока нет даже регулярного авиасообщения.

Каждая страна имеет право сама решать, как ей защищаться от пандемии. Например, мы сейчас не впускаем туристов из США или ОАЭ, которые пока "красные", а они при этом готовы впускать израильтян.

По какой схеме сейчас будет работать организованный туризм?

С 9 января на туристические группы будут распространяться те же правила, что и на отдельных туристов. Когда-то мы построили для групп специальную схему, потому что в США и Европе люди еще не были привиты "бустерами", а эпидемиологическую ситуацию в группах контролировать легче. Но теперь на группы будут действовать те же правила, что и на всех остальных.

Вы ожидаете после 9 января наплыв туристов?

Думаю, люди первое время будут осторожны. У нас сейчас волна заболеваемости, и туристы будут это учитывать. Но мы понимаем, что после января волна заболеваемости, скорее всего, пойдет на спад.

На каком основании вы даете такой прогноз?

Поскольку у нас волна началась позже, чем в других странах, вроде Великобритании, мы можем ориентироваться на них. В той же Великобритании заболеваемость уже идет на спад.

Вы входите в межминистерскую комиссию по борьбе с коронавирусом. Объясните, что происходит в нашей системе образования. После того, как не был продлен проект "зеленый класс", а заболеваемость пошла вверх, в школах начался хаос. Никто не знает, где завтра будет учиться ребенок – в школе или дома. Никто не знает, какие и когда делать проверки, когда уходить в карантин.

Могу сказать, что поскольку, вероятнее всего, при таком росте заболеваемости скоро все населенные пункты в стране станут "красными", есть предложение отменить программу дифференциации по городам. Согласно этому предложению, во всех классах при контакте с зараженным привитые дети будут делать проверки, а непривитые – садиться в карантин.

Каким образом будут проводиться занятия, когда одни дети сидят в классе, а другие дома?

Эта схема находится в процессе разработки. В любом случае министерство здравоохранения и министерство просвещения сейчас ищут вариант, который позволит основной массе детей учиться фронтально.

Вы и другие члены вашего правительства озвучиваете такие прогнозы как 50 тысяч зараженных в день. Обсуждается ли вариант всеобщего локдауна в этом случае?

Локдаун – это крайняя мера. Мы видели, к каким катастрофическим последствиям для экономики и для бизнесов привели бесконечные локдауны и разбрасывание денег с вертолета.

Создается впечатление, что это правительство просто задалось целью вспоминать, как вело себя правительство Нетаниягу, и делать все наоборот. Разумно ли это, учитывая озвученные вами цифры?

Члены вашего правительства очень любят противопоставлять себя правительству Нетаниягу. Тем не менее, вы приближаетесь к прошлому правительству уже не только по числу министров, и по тому, как сами выполняете свои же рекомендации. То семья премьер-министра улетает в отпуск через минуту после того, как он просит остальных граждан этого не делать, то заместитель министра иностранных дел и военный секретарь главы правительства появляются без масок на массовых новогодних мероприятиях, причем у заместителя Лапида потом обнаруживается коронавирус. Именно за такое поведение вы, будучи в оппозиции, постоянно нападали на правительство Нетаниягу. Но вам можно?

Конечно, нельзя. Конечно, мы должны служить примером для общества и не нарушать не только распоряжения, а и рекомендации минздрава – не зря Яир Лапид сделал строгий выговор своему заместителю Идану Роллу. Ни в коем случае мы не можем просить от народа одно, а сами делать другое. Могу только сказать, что когда это правительство допускает ошибки, оно готово брать за них ответственность и стараться их не повторять.

Вы сами, едва успев занять министерский пост, оказались в центре двух скандалов подряд. Сначала в Facebook появилась ваша фотография с подписью о том, что вы лепите пельмени с креветками, а потом стало известно, что вы останавливались в иерусалимском "Волдорф Астория" в номере, который стоит тысячу долларов за ночь.

И я очень рад, что вы вспомнили историю с гостиницей, потому что эта история дала мне возможность заняться темой, о которой я раньше не задумывался. Депутатам и министрам из-за ночных голосований часто предоставляют номера в гостиницах. Сам я за все эти годы пользовался этим крайне редко, потому что предпочитаю возвращаться домой к детям, даже в поздний час. В тот раз я заметил, что мой номер больше обычного, но меня предупреждали, что министрам из-за охраны положены более просторные номера. О том, что этот номер стоит гораздо дороже, я узнал, как и вы, из СМИ. Выяснилось, что гостиницы, когда у них много свободных номеров, часто делают такой апгрейд "почетным" гостям. Мне объяснили, что я не должен платить за этот люкс, но я все равно, конечно, заплатил, и попросил администрацию гостиницы больше так не делать – ни со мной, ни с другими членами правительства и Кнессета.

В вашей партии должны были впервые пройти выборы лидера, но не нашлось никого, кто рискнул бы бросить вызов Яиру Лапиду. Вас не смущает тот факт, что за 13 лет в "Еш Атид" не было ни одного демократического процесса?

Мы доверяем Яиру Лапиду и считаем, что он хороший лидер, который привел партию туда, куда было нужно, и отвечает всем требованиям наших избирателей. Мы хотим дать ему шанс стать премьер-министром и убеждены, что он будет прекрасным главой государства. Лапид сильный лидер, он не боится принимать решения, не боится ответственности и уже доказал, что ставит государственные интересы выше личных. Потом наверняка появятся люди, которые видят себя лидерами "Еш Атид" и лидерами государства, но пока вся партия поддерживает Лапида. Кстати, больше трети депутатов от "Еш Атид" – это бывшие начальники штабов. В партии все знают, что, будучи главой штаба в Беэр-Шеве, Нетании, Кармиэле, ты можешь стать членом Кнессета. Так что с демократическими процессами у нас все в порядке.

Раньше было принято считать, что самый "опасный" пост в правительстве – это пост министра финансов. Что именно на главу этого министерства валятся все шишки и его первым "бросают под поезд". Пандемия сместила акценты, и теперь одним из таких "опасных" министерств стало министерство туризма. Это ваш первый министерский пост. Каково быть министром того, чего, в сущности, нет?

(смеется) Я чувствую себя Анной Карениной. На самом деле когда я брал на себя эту ответственность я знал, что будет тяжело. Но, правда, я оптимист и не думал, что трудный период продлится так долго. А министерство крайне ответственное – ведь от туризма зависит во многом экономика страны.

Но дело в том, что даже если нет туризма, дел у нас более чем достаточно. Основная наша работа в эти месяцы – антикризисный менеджмент. У нас есть ответственность перед людьми, и индустрия туризма – гиды, гостиницы, туроператоры, получили сейчас компенсации. Сотрудники нашего министерства несколько месяцев днями и ночами работали, чтобы составить программу помощи тем, кто задействован в этой отрасли.

Второй вопрос, которым я занимался, – это реорганизация министерства. Минтур должен быть готов к тому моменту, когда возобновится туризм, поэтому я хотел реорганизовать работу министерства так, чтобы мы смогли работать как можно эффективнее.

И третья задача, которой надо было заняться, – это составлением стратегии на будущее. Пандемия не вечна, а Израиль до сих пор не использовал свой огромный потенциал в туризме. Грецию ежегодно посещают более 30 миллионов туристов, Португалию – 17 миллионов, Грузию – девять миллионов. А у нас, с нашим Мертвым морем и Иерусалимом, в рекордный год было четыре с половиной миллиона туристов. Каждые 15-20 туристов – это рабочая ставка для страны. Каждый турист оставляет в среднем в Израиле полторы тысячи долларов. Это колоссальные суммы. Моя задача – привести нашу индустрию к десяти миллионам туристам в год, что даст нашей экономике 60 миллиардов шекелей. Конечно, для этого нужно подготовить соответствующие инфраструктуры. Кроме того, мы хотим снижать цены на туризм внутри страны для израильтян. Это работа на многие годы и я прекрасно осознаю, что десятимиллионого туриста буду встречать в аэропорту, скорее всего, уже не я. Но я заложу для этого фундамент.

У вас есть на эти планы бюджеты от министерства финансов?

Да, я получил на это немалый бюджет, и эти деньги идут на развитие инфраструктур. И когда за деньгами приходят ко мне, когда мэр города просит выделить ему средства на променад, например, я требую от него более комплексного подхода. Один променад очень мало даст и городу, и стране. Поэтому мы предлагаем местным советам задуматься над тем, что еще нужно их городам для развития туризма. И специалисты из нашего министерства помогают разрабатывать такие программы.

Чтобы снизить цены на отдых в Израиле, нам нужно увеличить предложение. Строительство гостиницы занимает сейчас десять лет, потому что этот процесс связан с огромной бюрократией. Мы пытаемся сейчас этот процесс сократить.

И последнее – сегодня особенно повысился спрос на туризм вне городов. Кемпинги и глэмпинги. Глэмпинг – это "пятизвездочные" палатки с кондиционерами и так далее. Так вот, спрос на такой отдых тоже увеличивается и, чем больше будет разрабатываться таких участков, тем быстрее начнут опускаться цены и на гостиницы.

Так что я не могу сказать, что пока не было туризма, у меня не было работы. Но я, как и вся туристическая отрасль, конечно, ждем девятого января с огромным нетерпением.