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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 16:20

28 машинистов "Ракевет Исраэль" ушли на больничный. Сбои в движении поездов

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28 машинистов "Ракевет Исраэль" ушли на больничный. Сбои в движении поездов

В четверг, 6 января, 28 машинистов компании "Ракевет Исраэль" сообщили руководству о том, что они больны. Это привело к сбою движения поездов на линиях Герцлия-Иерусалим, Ришон ле-Цион - Герцлия.

В рабочем комитете "Ракевет Исраэль" утверждают, что речь идет не о согласованных действиях и забастовочных санкциях, а болезни работников.

Вместе с тем, в течение нескольких месяцев в компании продолжается конфликт между руководством и рабочим комитетом. В декабре Всеизраильский суд по трудовым конфликтам удовлетворил апелляцию рабочего комитета и снял запрет на забастовку, наложенный за месяц до этого окружным судом по трудовым конфликтам. Вместе с тем, Всеизраильский суд постановил, что рабоком должен уведомить руководством компании о начале забастовке за 48 часов, чтобы дать ему возможность обратиться в суд.


Поводом для конфликта стал ввод в строй электрифицированного участка линии Ашкелон-Тель-Авив и дуги округа а-Шарон. Это должно позволить возобновление движения поездов на этих линиях по пятницам и субботам, а также увеличить пропускную способность в часы-пик.

Рабочий комитет "Ракевет Исраэль" объявил состояние трудового конфликта и отказывался вводить в строй завершенный проект, настаивая на подписании нового коллективного трудового договора. Завершение процесса электрификации должно привести к снижению потребности в рабочей силе и сокращению смен. Соответственно, встает вопрос увольнений и сокращения зарплат работников.

Действия рабочего комитета привели к задержке ввода проекта в строй.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 13 декабря 2021
Суд по трудовым конфликтам снял запрет на забастовку в "Ракевет Исраэль"

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