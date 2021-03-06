Рестораторы возмущены "нарушением договоренности об открытии ресторанов"

Форум руководителей отрасли общественного питания в субботу, 6 марта, направил главе правительства Биньямину Нетаниягу письмо, выражающее возмущение представителей ресторанного бизнеса нарушением договоренности об открытии ресторанов, сообщает "Мако".

По словам авторов письма, согласно этой договоренности рестораны должны были открыться в воскресенье, 7 марта, однако правительство до сих пор не утвердило этот план, а заседание "коронавирусного" кабинета министров было перенесено на вечер субботы.

В письме также содержится критика в адрес министерства здравоохранения, противоречивые решения которого наносят ущерб ресторанному бизнесу. В частности, требование минздрава соблюдать расстояние в 1,5 метра между столиками было внезапно изменено на 2,5 метра. По словам владельцев ресторанов, это снижает фактическую заполняемость заведения до 30%, тогда как в предписании минздрава указано, что заполняемость не должна превышать 75%. Рестораторы утверждают, что изменение "социального расстояния" делает разрешение на 75-процентную заполняемость "фиктивным".

В своем письме рестораторы заявляют, что намерены следовать первому указанию минздрава (о расстоянии в полтора метра между столиками) и в дальнейшем игнорировать предписания правительства, "не уважающего их бизнес".

Неопределенность ситуации привела к тому, что многие рестораторы отказались от намерения открыть свои заведения 7 марта, отмечает "Исраэль а-Йом".

Накануне заседание "коронавирусного" кабинета министров по вопросу о дальнейшем смягчении карантинных ограничений отложено до вечера субботы, 6 марта.

Ранее сообщалось, что 7 марта вступит в силу решение о начале третьего этапа выхода из локдауна. После длительного перерыва возобновят работу практически все отрасли народного хозяйства. Вход на часть объектов будет разрешен для всех, другие места будут открыты только для обладателей "зеленых паспортов".