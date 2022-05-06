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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2022 г., 15:42

Посольство РФ в Израиле объявило о "крупнейшем на Ближнем Востоке автомотопробеге" в честь 77-й годовщины победы в ВОВ

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Посольство РФ в Израиле объявило о "крупнейшем на Ближнем Востоке автомотопробеге" в честь 77-й годовщины победы в ВОВ

Посольство РФ в Израиле сообщает: "6 мая дипломаты Посольства России в Израиле и представители "Русского дома" в Тель-Авиве приветствовали участников крупнейшего на Ближнем Востоке автомотопробега, приуроченного к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В автоколонне проследовали около 600 израильтян и русскоязычных соотечественников – выходцев из стран СНГ. В ходе заезда Знамя Победы проделает путь в 500 км через территорию всей страны: от северной Метулы до южного Эйлата".

Это сообщение проиллюстрировано видеозаписью, на которой показаны несколько десятков транспортных средств (автомобилей и мотоциклов) с флагами РФ, Беларуси, СССР и Израиля, а также фотографией, где позируют около 100 человек, среди которых есть сотрудники посольства РФ и "Русского дома".


Мероприятие обозначено как "Пробег "Победа": небесные тихоходы".

Отметим, что в акциях в поддержку Украины за последние два с половиной месяца (после начала войны 24.02.2022) принимали участие десятки тысяч израильтян, в то время, как самая многочисленная (до сих пор) пророссийская акция, проходившая 25 марта в Нетании, собрала немногим более 100 человек.

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