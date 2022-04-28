Отмена парада на 9 мая: офис Пнины Тамено-Шете опубликовал "уточнение"
Канцелярия министра алии и интеграции Пнины Тамено-Шете опубликовала объяснение, согласно которому, ежегодный официальный парад ветеранов в День Победы 9 мая не состоится в связи с преклонным возрастом ветеранов и из желания позаботиться об их благополучии.
При этом накануне министр заявила в эфире радиостанции "Кан Рэка", что парад отменен в связи с "существующей деликатной ситуацией".
Министр подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии принималось вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.
Ранее посольство Украины сообщило в Facebook, что, по итогам встречи между послом Украины в Израиле Евгением Корнейчуком и Пниной Тамено-Шете "министр сообщила, что, несмотря на традицию предыдущих лет, в нынешнем году было решено воздержаться от общественных мероприятий и шествий на 9 мая, в связи с российской агрессией против Украины".
Напомним, посол Корнейчук ранее обращался к израильским властям с просьбой перенести официальные мероприятия в честь Дня Победы с 9 на 8 мая.
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